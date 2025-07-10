فيديو لانفجار في برج الهيئة القضائية بإيران

تداولت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو لانفجار في برج الهيئة القضائية في مدينة تشيتجر بالعاصمة طهران.

فيديو متداول لانفجار في برج الهيئة القضائية في مدينة تشيتغر بطهران #نشرة_الخامسة#قناة_العربية pic.twitter.com/xuhgyPPmoE — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) July 10, 2025

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي، عن عدد القتلى الذين راحوا ضحية الهجمات الإسرائيلية خلال شهر يونيو الماضي.

الاعتداءات الوحشية التي شنها الكيان الصهيوني على المدن الإيرانية

وقال ظفرقندي إن نحو 700 مدني قتلوا في "الاعتداءات الوحشية التي شنها الكيان الصهيوني على المدن الإيرانية".

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية عن الوزير قوله خلال زيارته لمركز طبي في طهران، وتفقده لحالة طفل عمره 5 أعوام أصيب في الحرب: "أصيب نحو 5 آلاف مدني في حوادث ناجمة عن اعتداءات العدو".

وأوضح أن "من بين المصابين طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصاب بحروق بنسبة 50 بالمئة، وقد استشهد أفراد عائلته أيضا في هذه الاعتداءات".

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