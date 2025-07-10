الخميس 10 يوليو 2025
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أخبار مصر

قمر الرعد يزين سماء الليلة

قمر الرعد، فيتو
قمر الرعد، فيتو

أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن قرص القمر يصبح بدرا كامل الاستدارة اليوم 10 يوليو، حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، فيشرق عند غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وتكون نسبة لمعانه 100%.

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وأوضح تادرس  أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك ظهر لنا القمر كما لو كان بدرا من 8 ويستمر حتى 12 يوليو.


قمر غزال الباك


يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بقمر غزال الباك، كما يعرف بقمر الرعد وقمر القش  وو وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.


اقتران الزهرة والدبران

ويشرق كوكب الزهرة 13 يوليو بغضون الساعة الـ 3:15 صباحا مقترنا مع نجم الدبران (عين الثور) ألمع نجم في برج الثور، ويظلا مرئيان بالعين المجردة السليمة حتى اختفاء المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.


علما بأن نجم الدبران هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته 2.5 مرة مثل كتلة الشمس، ويبلغ حجمه حوالي 50 ضعفا مثل حجم الشمس.

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أشرف تادرس الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية القبائل الأمريكية المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية قمر الرعد

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