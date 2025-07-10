الخميس 10 يوليو 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الفطير المشلتت على أصوله وبأقل التكاليف

طريقة الفطير المشلتت
طريقة الفطير المشلتت

طريقة عمل الفطير المشلتت، من أشهر أصناف المعجنات المصرية الشهيرة، التي تشتهر بها الفلاحة المصرية، والتي تجدها الكثير من ستات البيوت صعبة التنفيذ في البيت.
 

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وتبحث ستات البيوت عن طريقة عمل الفطير المشلتت  بأسهل خطوات، في فرن البوتاجاز، لتعطي نتائج زي الجاهز، أو زي الفطير المشلتت بتاع زمان الذي توارثناه عبر الأجيال.

ودائما يؤكد الشيفات أن طريقة عمل الفطير المشلتت ليست صعبة، وإن كانت تحتاج بعض المجهود في العجن، فسر نجاح الفطير المشلتت في عجنه لفترة طويلة.

وطريقة عمل الفطير المشلتت في البيت، من الطرق التي توفر بشكل كبير في الميزانية؛ لأن أسعار الفطير المشلتت في المحلات مرتفعة بشكل مبالغ فيه، مقارنة بتكلفته في البيت.
 

 

طريقة عمل الفطير المشلتت

 

الفطير المشلتت
الفطير المشلتت


ولكل من تبحث عن سر طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي في البيت، على أصوله، تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله.

 

مدة التحضير: 25 دقيقة
مدة الطهي:٢٥ دقيقة
يكفي لـ ٨ أشخاص

 

مكونات عمل الفطير المشلتت:
٤ أكواب دقيق فاخر
ملعقتين كبيرتين سكر
نصف ملعقة صغيرة ملح
ماء دافئ للعجن
ملعقتين كبيرتين زيت
ملعقة كبيرة عصير ليمون
٣٠٠جرام زبدة نباتية (ماركارين )
نصف كوب سميد
عسل وقشطة وزيتون ومخلل للتقديم.

 

خطوات عمل الفطير المشلتت:

يوضع الدقيق مع السكر والملح والزيت، ثم عصير الليمون بالعجانة.
يضاف الماء الدافئ تدريجيا، ثم يعجن الكل جيدا للحصول على عجين مطاطي ناعم.
يقسم العجين لكرات متساوية ( حوالي ٨ كرات ).
يدهن بقليل من الزيت ويغطى، ثم يترك ليرتاح على الأقل ساعة، والأفضل تركه من ٥ لـ ٦ ساعات.
يدهن سطح العمل بالزبدة النباتية الذائبة، ثم تفرد كل كرة عجينة إلى أن تصبح رقيقة وكبيرة، ترش بالزبدة مرة أخرى، ثم قليل من السميد.
تطبق على شكل ظرف ثم توضع جانبا.
تفرد الكرة الثانية بنفس الشكل، ثم بعد رشها بالزبدة والسميد، يوضع ظرف العجين الاول بالمنتصف وتطبق العجين على شكل ظرف جديد.
وهكذا إلى الانتهاء من كل الكرات.
يوضع الفطير الذي تم الحصول عليه في صينية مدهونة بالزبدة، ثم يدهن الوجه مرة أخرى بالزبدة ويترك ليرتاح مدة نصف ساعة.
يخبز الفطير في الفرن مدة ٢٥ دقيقة إلى أن يأخذ اللون الذهبي مع مراعاة أن تكون الحرارة متوسطة.
يقدم بالهنا والشفا.

 

طريقة عمل فطير الطاسة المحشي
 

فطير الطاسة
فطير الطاسة

كذلك تقدم الشيف آسيا، طريقة عمل فطير الطاسة المحشي، أكلة لذيذة لوقت العشاء
مدة التحضير: ٣٠ دقيقة
مدة الطهي: ١٥ دقيقة
يكفي ل٦ اشخاص

المقادير:
كوب سميد ناعم
3 اكواب دقيق فاخر
نصف ملعقة صغيرة باكينج باودر
نصف ملعقة صغيرة ملح
ماء دافئ للعجن
سميد للتوريق
زبدة وزيت مخلوطين للتوريق

الحشوة:
4 حبات بصل، مفروم
200ج لحم مفروم
نصف كوب زيتون اخضر، مفروم
6 ملاعق كبيرة بقدونس، مفروم ناعم
6 ملاعق كبيرة كزبرة، مفرومة ناعم
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
ملعقة صغيرة زنجبيل
نصف ملعقة صغيرة فلفل
نصف ملعقة صغيرة كركم
ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير:
يمزج السميد مع الطحين، الباكينغ باودر والملح ثم يعجن الكل
بالماء الدافئ الى الحصول على عجين متماسك، متجانس و
غغير لاصق.
يدعك العجين جيدا مدة 10 دقاءق للحصول على عجين ناعم
واملس. يدهن العجين بالزيت، يغطى ثم يترك ليرتاح
ساعتين على الاقل.
يشوح البصل في زيت الزيتون مع اللحم الى ان يأخذ المزيج
اللون الذهبي،
تضاف البهارات والزيتون ويقلب الكل جيدا الى ان يتم
التخلص من جميع السوائل.
يضاف البقدونس والكزبرة وترفع الحشوة من على النار و
تترك لتبرد جانبا.
تقطع العجين الى كور صغيرة مثل حبات المشمش، ثم على
سطح مرشوش بالزيت تفرد لدوائر جد رقيقة كالفطير.
تحشى بقليل من الحشوة ثم ترش بقليل من السميد وتلف على شكل ظرف، وتبطن بكف الايد.
 

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