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ثقافة وفنون

بيت السناري وسيرة القاهرة يحتفيان بمرور 1056 عامًا على تأسيس مدينة القاهرة

بيت السناري، فيتو
بيت السناري، فيتو

ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مبادرة "سيرة القاهرة"، ندوة بعنوان "تمثيلات القاهرة في الأدب المصري"، وذلك بمناسبة مرور 1056 عامًا على تأسيس مدينة القاهرة، الأحد 6 يوليو في تمام الساعة 6 مساءً ببيت السناري بالسيدة زينب.

ومن المقرر أن يشارك في الندوة الكاتب والدكتور شوكت المصري، والباحث حسن حافظ المتخصص في التاريخ المصري، خاصة تاريخ القاهرة الفاطمية، ويدير الندوة عبد العظيم فهمي، الباحث والمؤسس لمبادرة "سيرة القاهرة" التي تهدف إلى توثيق تراث المدينة والتوعية به عبر الوسائط المتعددة، ويركز فهمي في عمله على إبراز الطبقات التاريخية المتنوعة التي شكلت القاهرة عبر العصور، كما يهتم بالتراث المادي وغير المادي للمدينة، ويسعى لإحياء المواقع التراثية والتفاعل المجتمعي معها.

 

تتناول الندوة حضور القاهرة في الأدب المصري من خلال قراءة وتحليل عدة نماذج روائية مهمة، منها: 

  • "مليم الأكبر" لعادل كامل
  • "حارة برجوان" لإسماعيل ولي الدين
  • "أسد قصر النيل" لزين عبد الهادي

تهدف الندوة إلى تقديم قراءة عميقة في كيفية تمثيل القاهرة كمدينة في الأدب المصري، وكيف انعكست تحولات المدينة وتاريخها في الأعمال الروائية المختارة، كما يقام على هامش الندوة، يُقام معرض "سيرة القاهرة" لمنتجاتها الثقافية، ويبدأ من الساعة الرابعة عصرًا، كما أكد بيت السناري أن الدعوة عامة لمحبي الأدب وتاريخ القاهرة، وتعد الفعالية فرصة للتعرف على سرديات المدينة في الأدب، والتفاعل مع باحثين ومتخصصين في المجال.

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