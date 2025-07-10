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13 صورة ترصد احتفالات طلاب الثانوية العامة بانتهاء الامتحانات في الإسكندرية

13 صورة ترصد احتفالات
13 صورة ترصد احتفالات طلاب الثانوية العامة

شهد محيط مجمع مدارس شرق محافظة الإسكندرية اليوم، إطلاق الشماريخ والألعاب النارية من قبل الطلاب والطالبات بالثانوية العامة بالإسكندرية عقب الانتهاء من ماراثون الامتحانات.

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فيتو رصدت بعض الصور لفرحة وبهجة طلاب وطالبات الثانوية العامة.

احتفل الطلاب والطالبات الثانوية العامة بالإسكندرية اليوم بانتهاء ماراثون الامتحانات بإطلاق الشماريخ والرقص على الطبل البلدى وسط حالة من البهجة والسعادة سيطرت على أولياء الأمور.

 

 

كما أعرب طلاب الثانوية العامة عن ارتياحهم من سهولة الامتحانات الإحصاء والأحياء.

وأكد الطالب طارق عبده إبراهيم، أن امتحان الأحياء سهل وبسيط ولا يوجد تعقيد فى الأسئلة مضيفا أن الوقت كان كافي للانتهاء من الإجابة والمراجعة الشاملة للامتحان.

وأوضحت الطالبة حبيبة السيد، أن امتحان الاحصاء سهل والوقت كان كافيا للانتهاء من الإجابة والمراجعة النهائية.

وأجرت روحية أبو غالى مديرة إدارة الجمرك التعليمية بالإسكندرية، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية أمام بعض اللجان لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، لمتابعة سير العملية الامتحانية في اليوم الأخير للامتحانات. 

 

وشددت مدير إدارة الجمرك على الالتزام بكافة التعليمات والضوابط المنصوص عليها من قبل وزارة التربية والتعليم وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات خلال تأدية الامتحانات.

وكان العشرات من أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية قد تجمع  صباح اليوم، أمام لجان مدرسة زهران بمنطقة سموحة شرق المحافظة لمتابعة دخول أبنائهم   والاطمئنان عليهم.

وحرص أولياء الأمور على افتراش الأرصفة المحيطة باللجنة وترديد الدعوات وقراءة القرآن وسط حالة من الترقب والانتظار.

 

 

 

 

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الثانوية العامة الفريق أحمد خالد الاسكندرية

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