بالأسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالإسكندرية

أعلن الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأربعاء، نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من الدكتور وكيل الأزهر الشريف.

وفيما يخص الشهادة الإعدادية، صرّح حسن عبدالقادر، رئيس لجنة النظام والمراقبة، بأن نسبة النجاح العامة في الدور الأول بلغت 76.43%، من بين 3404 طالبًا وطالبة، حضر منهم 3294، ونجح 2232 طالبًا وطالبة.

وقد بلغت نسبة النجاح بين البنين 62.82%، حيث حضر الامتحانات 1708 طالبًا، نجح منهم 1073، بينما بلغت نسبة النجاح بين الفتيات 73.1%، حيث حضرن 1586 طالبة، نجحت منهن 1159 طالبة.

وتقدّم فضيلة رئيس المنطقة بالتهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية، وهم:

أحمد محمد أمين محمد أمين أبو شهبة من معهد أبو العيون الإعدادي بنين، الحاصل على المركز الأول.

وميمونة إبراهيم محمد علي صغير من معهد براعم طيبة الخاص – إعدادي فتيات، الحاصلة على المركز الأول مكرر.

وسلمى محمود متولي عبد السلام من معهد الشيخ الشعراوي النموذجي فتيات، الحاصلة على المركز الأول مكرر.

ونور عماد صبحي عبدالغني من معهد الشيخ الشعراوي النموذجي فتيات، الحاصلة على المركز الرابع.

وإيمان شعبان السيد محمد عيسى من معهد محمد الفاتح الخاص فتيات، الحاصلة على المركز الرابع مكرر.

وسلمى وائل إبراهيم السمان من معهد براعم طيبة الخاص – إعدادي فتيات، الحاصلة على المركز السادس.

وهاجر أحمد محمد محمود من معهد فتيات الشعراوي العادي، الحاصلة على المركز السادس مكرر.

وفاطمة أحمد علي حسن أنور من معهد الشيخ الشعراوي النموذجي فتيات، الحاصلة على المركز السادس مكرر.

ومعاذ أحمد محسن حسن علي من معهد براعم طيبة الخاص – إعدادي بنين، الحاصل على المركز التاسع.

وأسامة سليمان فاروق سليمان من معهد جمال زين الدين النموذجي بنين، الحاصل على المركز العاشر.

وشيماء محمود سمير أحمد رشوان من معهد العصافرة الإعدادي فتيات، الحاصلة على المركز العاشر مكرر.

وحنين محمد عبد الرحمن سليمان من معهد فتيات السيوف الإعدادي، الحاصلة على المركز العاشر مكرر.

ورقية جمعة شحات رزق موسى من معهد الشيخ الشعراوي النموذجي فتيات، الحاصلة على المركز العاشر مكرر.



كما هنأ فضيلته الطالب أحمد تامر أحمد أحمد عبد المجيد، الحاصل على المركز الأول على مستوى المنطقة لفئة أصحاب الهمم، متمنيًا له دوام التفوق والنجاح.

أما بخصوص الشهادة الابتدائية، فقد صرّح محمود العجمي، رئيس لجنة النظام والمراقبة، أن عدد المتقدمين بلغ 5290 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 4515 بنسبة نجاح عامة بلغت 87%، بينما تقرر دخول 683 طالبًا وطالبة امتحانات الدور الثاني.

وجاء ترتيب أوائل الشهادة الابتدائية على النحو التالي:

خديجة كريم رمضان علي حسن من معهد براعم طيبة الخاص – المركز الأول.

عبد الرحمن محمد علي إبراهيم من معهد برج العرب النموذجي – المركز الثاني.

عمر سامح حمام خليل حسن الخراشي من معهد براعم طيبة الخاص لغات – المركز الثاني مكرر.

رحمة أحمد فرحات فهمي خلف من معهد براعم طيبة الخاص – المركز الرابع.

مريم محمد حسن البنة من معهد براعم طيبة الخاص لغات – المركز الخامس.

حمزة سعيد أحمد عبد الرحيم من معهد براعم طيبة الخاص لغات – المركز السادس.

يمنى إسلام أحمد عبد اللطيف السعيدي من معهد برج العرب النموذجي – المركز السادس مكرر.

فاطمة محمد حسن السيد عبد الله من معهد برج العرب النموذجي – المركز الثامن.

يوسف أحمد فوزي متولي من معهد برج العرب النموذجي – المركز الثامن مكرر.

عبد الله يوسف قدري ياسين محمد من معهد براعم طيبة الخاص – عربي – المركز العاشر.



وفي ختام تقدم الدكتور عبدالعزيز أبو خزيمة بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح منظومة الامتحانات، وعلى رأسهم إسماعيل العوامي، مدير إدارة الامتحانات، وحسن عبدالقادر، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، ومحمود العجمي، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الابتدائية، وكافة أعضاء اللجنتين، إضافة إلى إدارة الامتحانات، وموجهي العموم، ومديري المراحل والإدارات التعليمية، والمراقبين، ورؤساء اللجان، والمصححين، وكل من شارك في إنجاح هذه المهمة الوطنية، مؤكدًا أن هذا النجاح ثمرة تعاون وإخلاص كافة أبناء المنطقة الأزهرية.

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