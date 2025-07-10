في ذكرى رحيله الخامسة، محمود رضا نقل التراث الشعبي المصري إلى العالمية

محمود رضا ، أيقونة الرقص الاستعراضى الشعبى، فهو مصمم رقصات شهير، فنان فريد وإنسان نبيل، نجومية طاغية واسم كبير، أسس أول فرقة خاصة للفنون الشعبية ارتبط اسم الفرقة باسمه وجعل من الفرقة سفيرا لمصر لنقل تراث الرقص الشعبى المصرى إلى الخارج، مما أذهل العالم بعروضه، هو والد الفنانة شيرين رضا، رحل فى مثل هذا اليوم 10 يوليو 2020 عن عمر 90 عاما.

قال الكاتب على أمين عن الراقص الشهير محمود رضا: انا فخور بمحمود رضا وفرقته التى تقف على القمة، وقال الكاتب أنيس منصور: محمود رضا والفرقة التى تحمل اسمه نموذج محترم يستحق الرعاية والتشجيع من الدولة لإمتاع المتفرجين وتشريف مصر بعروضها فى مختلف دول العالم.

يستغنى عن مهنة المحاسبة

ولد محمود رضا عام 1930 بمنطقة الضاهر بالقاهرة، درس بكلية التجارة وتخرج عام 1954، بدأ حياته موظف حسابات لكنه عشق الرقص الإيقاعى منذ صغره، اختاره الأديب يحيى حقى وكان رئيس مصلحة الفنون للمشاركة فى رقصات أوبريت "يا ليل يا عين" مع نعيمة عاكف واستمر عرضه أربعة أشهر بدار الأوبرا المصرية، استقال من عمله محاسبًا، وأصر على تغيير مهنته فى بطاقته الشخصية من خريج تجارة إلى راقص، وبالرحيل المفادجئ للفنانة الاستعراضية نعيمة عاكف اهتم بالتراث المصرى الأصيل ليكون بعدها فرقة رضا للفنون الشعبية، التى استوحى رقصاتها من فنون الريف والصعيد والسواحل بإشراف الدكتور حسن فهمى ورعايته، والد فريدة فهمى الراقصة الأولى بالفرقة، وقدمت الفرقة أول عروضها على مسرح الأزبكية عام 1959.

عرف الفنان محمود رضا بالالتزام الشديد فى عمله وعدم الاعتراف بالاستثناءات، وحدث أن جاء رئيس إحدى الدول الأفريقية لزيارة مصر زيارة رسمية وكان ضمن برنامج الزيارة حضور أحد عروض فرقة رضا للفنون الشعبية، وتأخر الرئيس الأفريقى عن الحضور فلم ينتظره محمود رضا بل أمر برفع الستار فى ميعاده وعدم انتظار الضيف الكبير الذى يقام الحفل على شرفه وتحمل وحده مسئولية قراره إيمانا منه بأن الانضباط فى المواعيد من أهم أسباب نجاح الفرقة وشهرتها.

تأميم فرقة رضا



فى عام 1961 ومع قرارات الدولة للتأميم آلت فرقة رضا للفنون الشعبية الى الدولة وقام بإدارتها الشقيقان محمود وعلى رضا ودمت عروضها على مسرح متروبول وقام على إسماعيل بوضع أول أوركسترا للفنون الشعبية,

بدأ محمود رضا مشواره مع السينما من خلال فيلم "أحبك انت" عام 1949 ليقدم فيه دور راقص، ثم شارك بعده فى فيلم "بابا أمين" مع المخرج يوسف شاهين ظهر فيه فى دور راقص أيضا وتبعه أفلام أغلى من عينيه، فتى احلامى، عروسة المولد، قلوب حائرة، وفاء إلى الأبد، غرام فى الكرنك، عروسة وجوز عرسان، حرامى الورقة، وتقديم مسلسل تليفزيونى واحد "قمر 14" إلى جانب فوازير فنون وألف ليلة وليلة.

تكريم دولى متعدد



حصل محمود رضا على تكريمات فى حياته محليا ومن خلال المهرجانات الدولية، فحصل على الميدالية الذهبية الأولى من مهرجان جوهانسبرج عام 1995، والجائزة الأولى عن رقصة النوبة، الميدالية الذهبية عن رقصة يا مراكبى، كما منحته جامعة كمبريدج الدكتوراة الفخرية، ليرحل فى مثل هذا اليوم 10 يوليو عام 2020 وهو فى التسعين من عمره بعد معاناة من أمراض الشيخوخة.

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