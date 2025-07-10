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رياضة

انضمام إيهاب لهيطة للجنة توثيق تراث نادي المصري

إيهاب لهيطة، فيتو
إيهاب لهيطة، فيتو

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، ضم المهندس إيهاب لهيطة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق لعضوية اللجنة العليا لتوثيق تراث النادي المصري.

المصري يقرر ضم إيهاب لهيطة للجنة توثيق تراث القلعة الخضراء 

جدير بالذكر أن المهندس إيهاب لهيطة والذي عمل لسنوات وسنوات مديرُا للمنتخب المصري لكرة القدم هو نجل الكابتن  محمد لهيطة نجم النادي المصري خلال فترة الأربعينيات والذي انتقل إلى الأهلي بصحبة زميليه محمد أبو حباجة وحلمي أبو المعاطي قبل أن يعود إلى صفوف المصري مرة أخرى خلال الخمسينيات وتولى إدارة الكرة بالنادي المصري خلال فترة التهجير العصيبة والتي نجح خلالها في ضم العديد من النجوم لصفوف المصري وعلى رأسهم الكابتن مسعد نور ومحمد عبود السنجأ وعبد العزيز بدران وحسن الفلاح وسعد نور وسعد مبارك وهو الجيل الذي أسهم في الدفاع عن أسم المصري خلال هذه المرحلة الصعبة، كما تولى الراحل محمد لهيطة كذلك مسئولية مدير المنتخب المصري خلال نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات.

وخاض فريق المصرى البورسعيدي صباح اليوم الخميس أول مباراة ودية له بمعسكره الحالي ببورفؤاد خلال فترة إعداد الموسم الجديد أمام فريق القابوطى.

وفاز المصري علي القالوطي بخماسية نظيفة أحرزها كريم بامبو " هدفين " وأحمد القرموطى وحسن على وصلاح محسن  لكل منهم هدف.

لعبت المباراة على ٣ أشواط والمصرى شارك بفريقين مختلفين كل فريق شارك شوط ونصف

وأعتمد نبيل الكوكى المدير الفني للمصري على منح الفرصة لأكثر من لاعب من اللاعبين الصاعدين
فريق القابوطى تحت قيادة المدير الفنى أسامة الألفى قاد المباراة تكتيكيًا بشكل جيد إستفاد منه لاعبو المصرى

برنامج تدريبي مكثف

ويخضع فريق المصري لبرنامج تدريبي مكثف بالمرحلة الأولي بفترة الإعداد للموسم الجديد متمثل في تدريب صباحي ومسائي وتدريبات جيم، وعلى الرمال. 

دغموم يجدد للمصري

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات تجديد تعاقده مع نجمه الجزائري عبد الرحيم دغموم بعقد يمتد لموسمين اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2027/2026، مع إمكانية التجديد لمواسم أخرى. 

ونجح كامل أبوعلي أيضا في إنهاء الاتفاق مع الأهلي للحصول على خدمات عمر الساعي على سبيل الإعارة في أولى صفقات الناديين منذ سنوات.

كما ضم النادي المصري منذر طمين، لاعب النادي الرياضي القسنطيني، مع إنهاء كافة الأمور المالية والتعاقدات.

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النادي المصري كامل ابو علي إيهاب لهيطة نادي الجزيرة اتحاد الكرة

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