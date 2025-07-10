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رياضة

الكوكي يستبعد الصفقات الجديدة من أولى وديات المصري بفترة الإعداد

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

استبعد التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري الصفقات الجديدة خلال الودية الأولى للفريق اليوم بفترة إعداده للموسم الجديد.

وشهدت الودية الأولى للمصري أمام القابوطي أحد أندية القسم الرابع استبعاد عمر الساعي القادم من الأهلي والجزائري منذر طمين وعبد الرحيم دغموم وميدو جابر ومحمد الشامي.
 

وتم استبعاد هؤلاء اللاعبين لعدم جاهزيتهم بدنيا وفنيا حيث يخضعون لبرنامج تأهيلي خاص على هامش تدريبات الفريق البورسعيدي.

 

المصري يفوز على القابوطي بخماسية نظيفة

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق القابوطي - أحد أندية القسم الرابع ببورسعيد  بخمسة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الخميس على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد وأدارها طاقم تحكيم مكون من خالد منسي وأحمد بكر ومحمد سعيد عبد الله.


استغل التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري المباراة والتي أقيمت على ثلاثة أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة في الدفع بأكبر عدد من لاعبيه خاصة وأن تلك المباراة تعد هي الأولى في سلسلة المباريات الودية للفريق استعدادًا للموسم الجديد.


انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين دون رد سجلهما كريم بامبو في الدقيقتين السادسة والعشرين والتاسعة والعشرين، وفي الشوط الثاني أضاف حسن علي الهدف الثالث في الدقيقة الحادية عشر قبل دقيقتين من إحراز زميله أحمد القرموطي للهدف الرابع، واختتم صلاح محسن أهداف المباراة بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة الثانية والعشرين من الشوط الثالث.

 

 

مثل المصري في الشوط الأول: 


محمود حمدي لحراسة المرمى،  كريم العراقي،  محمد هاشم، باهر المحمدي،  عمرو سعداوي لخط الظهر،  محمد مخلوف، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، أحمد القرموطي، حسين فيصل، حسن علي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد كريم بامبو.

وعلى مدار الشوطين الثاني والثالث دفع نبيل الكوكي بكل من محمد شحاته،  محمود جاد، يوسف الجوهري، خالد صبحي، أحمد منصور، الناشئ عبد الوهاب نادر، أحمد عيد، الناشئ محمود أشرف، أحمد عامر، صلاح محسن، زياد فرج، الناشئ حسام حسن،  أحمد فؤاد، محمد الظريف، حمادة هلال.

دغموم يجدد للمصري

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات تجديد تعاقده مع نجمه الجزائري عبد الرحيم دغموم بعقد يمتد لموسمين اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2027 /2026، مع إمكانية التجديد لمواسم أخرى. 

ونجح كامل أبوعلي أيضا في إنهاء الاتفاق مع الأهلي للحصول على خدمات عمر الساعي على سبيل الإعارة في أولى صفقات الناديين منذ سنوات.

كما ضم النادي المصري منذر طمين، لاعب النادي الرياضي القسنطيني، مع إنهاء كافة الأمور المالية والتعاقدات.

 

دغموم يجدد للمصري

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات تجديد تعاقده مع نجمه الجزائري عبد الرحيم دغموم بعقد يمتد لموسمين اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2027 /2026، مع إمكانية التجديد لمواسم أخرى. 

ونجح كامل أبوعلي أيضا في إنهاء الاتفاق مع الأهلي للحصول على خدمات عمر الساعي على سبيل الإعارة في أولى صفقات الناديين منذ سنوات.

كما ضم النادي المصري منذر طمين، لاعب النادي الرياضي القسنطيني، مع إنهاء كافة الأمور المالية والتعاقدات.

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النادي المصري القابوطي نبيل الكوكي

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