الهيئة الوطنية تصدر 4 قرارات لقواعد تصويت المصريين بالخارج وضوابط انتخابات الشيوخ

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (أ)، الصادر في 9 يوليو 2025، 4 قرارات جديدة للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين بالخارج، وضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وجاءت القرارات كالتالي:

- قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 16 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية فى انتخابات مجلس الشيوخ، ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخـب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

-قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 17 لسنة 2025، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الـساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفـردي خمـسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.

ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشـحين علـى القائمـة المخـصص لهـا (١٣مقعدا) مليونين ومائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى فى مرحلة الإعادة ثمانمائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحـد الأقصى لمـا ينفقـه كـل المترشحين على القائمة المخصص لها (٣٧مقعدًا) ستة ملايين ومائة وسـبعة وسـتون ألف جنيه.

- قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 18 لسنة 2025، بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

- قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 19 لسنة 2025، بشأن قبول قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.





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