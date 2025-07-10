الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

الهيئة الوطنية تصدر 4 قرارات لقواعد تصويت المصريين بالخارج وضوابط انتخابات الشيوخ

الهيئة الوطنية للانتخابات،
الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (أ)، الصادر في 9 يوليو 2025، 4 قرارات جديدة للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين بالخارج، وضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وجاءت القرارات كالتالي: 
- قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 16 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية فى انتخابات مجلس الشيوخ، ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخـب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

-قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 17 لسنة 2025، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الـساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفـردي خمـسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.

ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشـحين علـى القائمـة المخـصص لهـا (١٣مقعدا) مليونين ومائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى فى مرحلة الإعادة ثمانمائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحـد الأقصى لمـا ينفقـه كـل المترشحين على القائمة المخصص لها (٣٧مقعدًا) ستة ملايين ومائة وسـبعة وسـتون ألف جنيه.

- قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 18 لسنة 2025،  بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

- قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 19 لسنة 2025، بشأن قبول قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات. 


 

"الوطنية للانتخابات": تلقينا 388 طلبًا للترشح على النظام الفردي وقائمة واحدة

الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد ضوابط الدعاية في مجلس الشيوخ والحد الأدنى للإنفاق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد وإجراءات تصويت المصريين بالخارج انتخابات مجلس الشيوخ ضوابط الدعاية الانتخابيه الدعاية الانتخابية

مواد متعلقة

"الوطنية للانتخابات": تلقينا 388 طلبًا للترشح على النظام الفردي وقائمة واحدة

الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد ضوابط الدعاية في مجلس الشيوخ والحد الأدنى للإنفاق

الوطنية للانتخابات تحدد قواعد وإجراءات تصويت المصريين بالخارج في "الشيوخ"

"الوطنية للانتخابات" تتلقى 311 طلبا للترشح في "الشيوخ " حتى الآن

الأكثر قراءة

توضيح عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025

بعد توجيه السباب واللوم له، رسالة لاذعة من زيزو لجماهير الزمالك

ساعات حاسمة أمام البنك المركزي، خبير يكشف مصير الفائدة خلال اجتماع اليوم

نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الفني الزراعي والصناعي والتجاري

جنرال أمريكي سابق يفجر مفاجأة ويكشف موعد الانهيار الكامل في الولايات المتحدة

خطوة جديدة من الأهلي لترضية وسام أبو علي

تراجع سعر جرام الذهب قبيل ساعات من اجتماع البنك المركزي اليوم

الأهلي يصدم وسام أبو علي، تعرف على التفاصيل

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 10-7-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ورد دعاء الجمعة عن النبي وهل له صيغة محددة؟

تفسير حلم الفستان الأحمر في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

وكيل الأزهر: حفظ القرآن والمداومة على قراءته يجلبان الرضا والسعادة للإنسان (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية