إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بمفارق الدواويس بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وقع اليوم الأربعاء، بمفارق الدواويس، قبل كمين التحصيل بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.





إخطار بتصادم سيارتين

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء إخطارا بوقوع حادث تصادم بطريق مفارق الدواويس قبل كمين التحصيل بطريق الإسماعيلية الصحراوي.

ووقع الحادث بين سيارة ربع نقل "8125 ط ط ص" مع سيارة نقل "9914 د ر أ" مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي.

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور، حيث تم إسعافهم وايداعهم المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث



وأضافت المصادر الطبية أن الحادث أسفر عن إصابة كل من إبراهيم فريج إبراهيم 18سنة من الدواويس مصاب بجرح قطعي 3سم بالجبهة وسحجات بالجسم

كما أصيبت خديجة محسن إبراهيم عودة، 11 سنة مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى والذراع الأيمن جرح 3 سم بالجبهة وكدمات بالجسم، بالإضافة إلى إصابة عودة فريج ابراهيم عودة 14 سنة مصاب بأعراض ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالحوض والفخذ الأيسر.



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