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حوادث

حبس 11 سائقًا لتعمدهم السير عكس الاتجاه وتعريض حياة المواطنين للخطر

حبس
حبس

أمرت  النيابة العامة بحبس 11 سائقًا لتعمدهم السير عكس الاتجاه بالطريق العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، 4 أيام على ذمة التحقيق.

رصدت وزارة الداخلية  تداول مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائدي إحدى عشرة سيارة، من بينها مركبات ميكروباص وأتوبيس خاص، بالسير عكس الاتجاه في الطريق العام، وذلك بطريق العاشر من رمضان في اتجاه مدينة بلبيس، بما يشكل خطرًا بالغًا على أرواح المواطنين ومستخدمي الطريق، وأجرى رجال الشرطة تحريات عاجلة أسفرت عن تحديد المركبات وضبط قائديها.


وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت المتهمين بشأن ما نُسب إليهم من اتهامات بتعمد السير عكس الاتجاه وتعريض حياة المواطنين للخطر، وأمرت بعرضهم على صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، فتبين تعاطي سائقَيْن منهم لجوهر الحشيش المخدر.


كما طلبت النيابة العامة تحريات مباحث المرور حول الواقعة، وأسفرت عن ارتكاب المتهمين لها، وكلفت الجهات الفنية المختصة بفحص المركبات المتحفظ عليها فنيًا وأمنيًا، وأصدرت قرارها بحبس السائقين أربعة أيام احتياطيًا، وجاري استكمال التحقيقات.

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النيابة العامة السير عكس الاتجاه تعريض حياة المواطنين للخطر 4 وسائل التواصل الاجتماعي

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