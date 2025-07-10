بعد محاولة اغتيال ترامب، تعليق مهام 6 من أفراد الخدمة السرية

ذكرت شبكة ABC News الأمريكية، نقلا عن مسئول، أنه قد تم تعليق مهام ستة من أفراد الخدمة السرية لإخفاقات تتعلق بمحاولة الاغتيال التى تعرض لها العام الماضى دونالد ترامب، المرشح الرئاسى الجمهورى آنداك، فى ولاية بنسلفانيا.

إطلاق النار على ترامب خلال فعالية انتخابية

وجاء هذا القرار قبل أيام قليلة من ذكرى محاولة اغتيال ترامب، التى وقعت فى 13 يوليو 2024 عندما تم إطلاق النار عليه خلال فعالية انتخابية فى بتلر وتعرض لإصابة فى أذنه. واستطاع القناصة من الخدمة السرية إطلاق النار على المسلح فى مسرح الأحداث، وتبين أنه شاب يبلغ من العمر 20 عامًا فقط ويدعى توماس ماثيو كروكس.

وكان تحقيق مستقل أجرته وزارة الأمن الداخلى بعد محاولة الاغتيال قد كشف عن إخفاقات فى إنفاذ القانون أسفرت عن بيئة جعلت ترامب معرضًا للاغتيال. ووجد التحقيق أن "جهاز الخدمة السرية لا يؤدى عمله بالمستوى المطلوب لأداء مهمته الحيوية، وأصبح جهاز الخدمة السرية بيروقراطيًا وراضٍ عن نفسه وجامدًا، رغم تضاعف المخاطر وتطور التكنولوجيا".

جهاز الخدمة السرية

واستقالت مديرة جهاز الخدمة السرية فى ذلك الوقت، كيمبرلى شيتل، بعد عشرة أيام من إطلاق النار.

وقال نائب مدير جهاز الخدمة السرية الأمريكى،مات كوين، لشبكة CBS News، إن الأفراد مُنحوا إجازة بسبب إخفاقات تشغيلية فى حادث إطلاق النار 2024، وأن فترات الإيقاف تراوحت بين 10 و42 يومًا، حيث خضعوا لإجراءات تأديبية وفقًا لإجراءات مفروضة على المستوى الفيدرالي.

جهاز الخدمة السرية مسئول مسئولية كاملة عن حادثة بتلر

وقال كوين إن الأعضاء الموقوفين عن العمل وُضعوا عند عودتهم فى مهام مقيدة أو كلفوا بمناصب ذات مسؤولية تشغيلية أقل.

وأضاف أنه لن يتم فصل موظفين، ولكن سيتم التركيز على السبب الجذرى ومعالجة أوجه القصور التى وضعتهم فى هذا الموقف.

وأكد كوين أن جهاز الخدمة السرية مسئول مسئولية كاملة عن حادثة بتلر، الذى وصفه بأن كان فشلًا عملياتيًا، مضيفًا أنهم يركزون حاليا على ضمان عدم تكراره.

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