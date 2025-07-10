إدارة ترامب تقاضي ولاية كاليفورنيا بسبب ارتفاع أسعار البيض

أقامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا، احتجاجًا على لوائحها التنظيمية المتعلقة بالبيض ومزارع الدواجن، متهمةً الولاية بفرض قوانين "عقيمة وغير ضرورية" أدت إلى ارتفاع أسعار البيض في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.



وكانت الولايات المتحدة قد واجهت في السابق ارتفاعا حادا في أسعار البيض بسبب وباء إنفلونزا الطيور.

وجاء في بيان صدر عن وزارة العدل الأمريكية: "رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا، وضد الحاكم جافين نيوسوم والمدعي العام روب بونتا وبعض المسؤولين الآخرين في الولاية.



وجاء في نص الدعوى، التي قُدّمت أمس الأربعاء أمام محكمة اتحادية في لوس أنجلوس، أن قانون فحص منتجات البيض الاتحادي لعام 1970 يُعطي الأفضلية للسلطات الفيدرالية على حساب قوانين الولايات، ويمنح وزارتي الزراعة والصحة والخدمات الإنسانية الحق الحصري في تنظيم سلامة البيض على المستوى الوطني. وأشارت الدعوى إلى أن هذا القانون يشترط وجود "معايير موحدة" لضمان سلامة المستهلكين، معتبرة أن تنظيم كاليفورنيا يُخلّ بهذا التناسق.

وتنص قوانين كاليفورنيا، التي أُقرت بعد صدور القانون الاتحادي، على فرض معايير رفاهية للحيوانات داخل مزارع الدواجن، من بينها منع تكديس الدجاج في أماكن ضيقة لا تسمح له بـ"الجلوس والوقوف وبسط أطرافه والتحرك بحرية".

ورغم أن الولاية تؤكد أن الهدف من هذه اللوائح هو الحد من القسوة على الحيوانات وتقليل احتمالات الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الغذاء، فإن الحكومة الفيدرالية شددت في الدعوى على أن سلطة تنظيم سلامة البيض تعود فقط للحكومة الاتحادية، وليس للولايات.

في مارس الماضي، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة للإدارة السابقة محملا إياها مسؤولية الأزمات الاقتصادية التي تواجه البلاد وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل "البيض".

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