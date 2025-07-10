الخميس 10 يوليو 2025
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محافظات

الزملوط يبحث مع رئيس التحالف الوطني موقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية

جانب من اللقاء، ڤيتو
جانب من اللقاء، ڤيتو

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وحاتم متولي نائب رئيس الأمانة، بمقر مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية.

وخلال الاجتماع تم استعراض أبرز ما تم تنفيذه من مشروعات استثمارية وخدمية، والمقومات والفرص التنموية التي تحظى بها المحافظة.

وعقب الاجتماع، تفقد محافظ الوادى الجديد، والسفيرة منشآت وخدمات مشروع مجمع المصالح الحكومية، واستمعوا إلى شرحًا تفصيليًا لمكونات المشروع من مبانٍ حكومية ومنطقة بنوك ومدينة رياضية ومجمع محاكم ومحطات طاقة شمسية ومياه شرب، ومشروع ميّكنة مبنى صندوق استصلاح الأراضي والذي يعد أحد التجارب الرائدة لرقمنة الصناديق الخاصة بالمحافظة؛ لتعظيم العائد منها وحوكمة إدارتها.

حيث أشادت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمستوى الإنشاءات والتجهيزات الموجودة بالمجمع كنموذج رائد لتطوير الإدارة المحلية والتحول الرقمي.

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