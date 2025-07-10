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الوادي الجديد تستعد لاستقبال قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "إيد واحدة"

الوادي الجديد، فيتو
الوادي الجديد، فيتو

شددت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، على تقديم جميع التيسيرات والدعم اللوجستي لإنجاح قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "إيد واحدة"، التي تشمل حزمة من الخدمات التنموية والإنسانية والطبية والبيطرية المجانية، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتكافل المجتمعي بمختلف المناطق.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات التنظيمية لاستقبال قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "إيد واحدة"، حيث أجرت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، جولة تفقدية بقرية ناصر الثورة بمركز الخارجة، لمتابعة التجهيزات النهائية لإستقبال القافلة اليوم الخميس، بمدرسة ناصر الثورة الإعدادية، يرافقها محمد منير العديسي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومحمد فكري مدير عام الشباب والرياضة وممثلي اللجنة الفنية للتحالف.

خلال جولتها، أكدت نائب محافظ الوادي الجديد، ضرورة تضافر الجهود والوقوف على مدى جاهزية العيادات الطبية، وآليات توزيع المساعدات الغذائية، ومواقع تقديم الخدمات المختلفة، لضمان تنظيم فعّال وسهولة وصول المستفيدين.

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