وكيل تعليم الوادي الجديد يناقش مع لجنة دعم اللامركزية حوكمة الإدارات التابعة

عقد الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا، مع لجنة دعم اللامركزية بقطاع تعليم المحافظة بحضور وليد المناخلي وكيل المديرية، وأسامة عز الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية والمعنيين من مديرى الإدارات النوعية وعبر شبكة الفيديو كونفرانس مديري الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

مستهل اللقاء رحب وكيل تعليم الوادي الجديد، بالحضور متمنيا للجميع التوفيق والسداد وخلال اللقاء جرى مناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة التى تخص العملية التعليمية ومنها مناقشة الساعات الأخيرة لامتحانات الثانوية العامة والتعاون من الجميع من أجل المحافظة على أمن وأمان الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات.

وخلال اللقاء أكد وكيل التعليم على تشكيل لجان من المتابعين خارج اللجان وقت انتهاء الامتحان لتنظيم حركة الطلاب وعدم إثارة أى فوضى أو ضوضاء، بالإضافة إلى بحث المخصصات المالية لكل إدارة تعليمية الخاصة بأعمال الصيانة والمتابعة المستمرة لسير العمل والانتهاء من كافة الأعمال وفق المواعيد المحددة أول سبتمبر المقبل.

وكلف وكيل تعليم الوادي الجديد، أعضاء المتابعة والحوكمة بالإدارة التعليمية لمتابعة أعمال الصيانة، موجهًا بالاستعداد والجاهزية لأعمال الانتخابات المقبلة، والتعاون من الإدارات التعليمية لمتابعة المدارس مقار الانتخابات وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والوقوف على تجهيزها من حيث أعمال النظافة والمرافق وكافة سبل الراحة والمعيشة.

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