بعد رحيله.. سامح عبد العزيز دخل عالم الإخراج من بوابة البرامج التلفزيونية.. «درس خصوصي» أول أعماله السينمائية.. له بصمة في عالم أفلام «اليوم الواحد».. ووفاته المفاجئة تتسبب في صدمة للوسط الفني

غيب الموت اليوم الخميس 10 يوليو 2025، واحدا من أبرز مخرجي السينما والدراما المصرية، إنه المخرج سامح عبد العزيز وذلك بعد صراع قصير مع المرض.

رحل سامح عن عمر ناهز الـ49 عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا لافتًا. رحل تاركا حزنا وصدمة في قلوب محبيه وزملائه في الوسط الفني.

من هو المخرج سامح عبد العزيز؟

والمخرج الراحل سامح عبد العزيز ولد يوم 18 سبتمبر من عام 1976، ودرس في المعهد العالي للسينما، حيث تخصص في قسم المونتاج وتخرج فيه عام 1996، ورغم دراسته للمونتاج، إلا أن روح المخرج كانت تسكنه، فاختار أن يبدأ مسيرته من خلف الكاميرا ومن على مقعد المخرج.

بدايات سامح عبد العزيز في عالم الإعلام

بدأ سامح حياته المهنية مخرجًا للبرامج التلفزيونية، حيث قدم عددًا من البرامج الناجحة بالفضائية المصرية، كما أخرج أكثر من 20 فيلم وثائقي بفرنسا في الفترة من عام (1995- 2000 )، كما أنه كان “مونتير” أوبريت القدس هترجع لنا عام 2000، إضافة إلى إخراجه برامج حظيت بانتشار كبير في بداية الألفية الجديدة، مثل جانا الهوا والهوا هوانا، ولقد شكل عمله مع الإعلامية هالة سرحان دفعة كبيرة له في بداية مشواره، ومع الوقت طور أدواته الإخراجية، لكن قلب سامح كان مع السينما.

انطلاقته السينمائية عبر “درس خصوصي”

في عام 2005، أخرج سامح أول أفلامه الروائية الطويلة بعنوان درس خصوصي، بطولة محمد عطية، الفائز حينها بلقب “ستار أكاديمي” في موسمه الأول، ولم يكن الفيلم هو الأكثر نجاحًا جماهيريًا، لكنه وضع اسم سامح عبد العزيز على خريطة السينما كمخرج يملك جرأة تقديم تجارب جديدة.

بعدها توالت أفلامه الناجحة، منها فيلم أسد وأربع قطط عام 2007، وكباريه عام 2008، والفرح عام 2009، وتيتة رهيبة عام 2012، وحلاوة روح عام 2014، وحملة فريزر عام 2016 والدشاش في عامنا الحالي والذي يعد آخر أعماله السينمائية ونجح في “تغيير جلد” محمد سعد من خلاله وحقق نجاحا لافتا.

سامح عبد العزيز وأفلام اليوم الواحد

اشتهر المخرج سامح عبد العزيز بتقديم نوعية خاصة من الأفلام تدور أحداثها في إطار زمني محدود، غالبًا في يوم أو ليلة واحدة، وهي تجربة تحمل طابعًا دراميًا مكثفًا وتضم عددًا كبيرًا من الشخصيات المتشابكة داخل حدث واحد.

وكان فيلم كباريه محطة لافتة في مسيرته، حيث ضم عددًا كبيرًا من النجوم وأدارهم سامح بإحكام، ما لفت الأنظار إلى قدراته الإخراجية المميزة، تبعه فيلم الفرح الذي حافظ على نفس الفكرة، وحقق نجاحًا ملحوظًا رغم الجدل الذي أثارته نهايته، ثم جاء الليلة الكبيرة وليلة العيد ليؤكدا على ولع سامح عبد العزيز بهذه النوعية من الأفلام، ومهارته في إدارة التفاصيل الدرامية والشخصيات المتعددة ضمن حدث مشترك.

الدراما في مسيرة سامح عبد العزيز

لم يكتف سامح عبد العزيز بالسينما، بل اقتحم عالم الدراما التلفزيونية بثقة وذكاء، ونجح في تقديم أعمال حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا، من بينها مسلسل أرض النفاق بطولة محمد هنيدي، وزي الشمس بطولة دينا الشربيني، وخيانة عهد بطولة يسرا، وحرب أهلية، إضافة إلى شهادة معاملة أطفال عام 2025، الذي يُعد آخر أعماله الفنية.

ويُذكر أن سامح تولى إخراج مسلسل شهادة معاملة أطفال بعد اعتذار المخرج وائل فرج، فوضع لمساته سريعًا على العمل وقدمه بنجاح كبير، ليكون بمثابة وداع فني غير مُعلن لكل جمهوره ومحبيه.

حياة خاصة مليئة بالجدل

وبعيدًا عن الفن، كانت حياة سامح عبد العزيز الشخصية مثيرة للجدل، فكانت زيجته الأولى من الإعلامية داليا فرج، ثم فاجأ الوسط الفني بزواجه من الفنانة روبي، بعد علاقة حب بدأت في كواليس عمل فني، لكنها لم تدم طويلًا، وأثمرت الزيجة عن طفلتهما الوحيدة طيبة.

ولاحقًا، ارتبط اسم سامح عبد العزيز بالفنانة نانسي صلاح، وتمت خطبتهما عام 2021، إلا أن الخطوبة لم تكتمل، وأُعلن عن فسخها بعد فترة.

المرض والرحيل

وقبل وفاته بفترة قصيرة، أصيب سامح عبد العزيز بعدوى فيروسية في الدم، تسببت في توقف حركته، وارتفاع خطير في نسبة السكر، ما استدعى نقله إلى غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات في أكتوبر، وظل سامح في غيبوبة لعدة أيام، وفي صباح اليوم الخميس 10 يوليو، أعلن خبر وفاته، وسيتم تشييع جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عصرا، ودفنه في مقابر الأسرة بمدينة السويس.

نعي وحزن فني واسع

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات النعي والصدمة من قبل زملاء وأصدقاء سامح عبدو العزيز في الوسط الفني.

فقد كتب الفنان إيهاب فهمي: "سامح عبد العزيز في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون الجنازة عصرًا مسجد الشرطة الشيخ زايد"، أما محمد هنيدي فقد كتب عبر تويتر: “لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، المخرج الكبير وصديقي سامح عبد العزيز في ذمة الله، ربنا يرحمك يا صديقي ويصبرنا على فراقك يارب”، وقال تامر حسني: “وفاة المخرج سامح عبد العزيز، الله يرحمه ويحسن إليه نسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة”، وعبر شيكو عن ألمه قائلًا: “الله يرحمك ويغفرلك ويسامحك يا سامح، كنت واحشني أوي ودلوقتي هتوحشني أكتر يا صاحبي، المخرج سامح عبد العزيز في ذمة الله الفاتحة”، أما إدوارد فكتب منكسرًا: “الله يرحمك يا سامح مش قادر أصدق إنك مش موجود قلبي وجعني أوي عرفت من أختك إنك تعبان وحاولت أكلمك كذا مرة يارب دخله جنتك على قد طيبة قلبه".

وكتب هشام ماجد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك": “البقاء لله في المخرج الصديق سامح عبد العزيز ….كان صديق جدع ومرح وكل الناس بتحبه …ربنا يرحمه ويغفرله ويصبر أهله…الرجاء قراءة الفاتحة"، بينما نشرت يسرا صورة تجمعها بالمخرج الراحل وعلقت عليها قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. خبر مفزع وحزين فقدنا اليوم المخرج والصديق سامح عبد العزيز.. ربنا يصبر كل حبايبك على فراقك ويرزقك الجنة ونعيمها.. بعتذر للأسرة الكريمة عن عدم حضور الجنازة لوجودي خارج مصر”.

إرث فني يخلد ذكرى سامح عبد العزيز

رحل سامح عبد العزيز وهو في قمة عطائه، بعد أن قدم تجربة إخراجية متميزة، حيث لم يكن مخرجًا نمطيًا، بل كان يقدم أعمالا بعين مختلفة، لذا سيبقى اسمه حاضرا وخالدا، بفضل أعماله وإرثه الفني.

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