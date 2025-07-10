بصورة ودعاء، تامر حسني ينعي المخرج سامح عبد العزيز

نعى الفنان تامر حسني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام”، المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية.

تامر حسني ينعي سامح عبد العزيز

ونشر تامر حسني صورة المخرج الراحل عبر خاصية الاستوري، وعلق عليها قائلا: “وفاة المخرج سامح عبد العزيز، الله يرحمه ويحسن إليه نسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

وفاة المخرج سامح عبد العزيز

وتوفي المخرج سامح عبد العزيز، صباح اليوم الخميس، بعد تعرضه قبل أيام قليلة، لوعكة صحية شديدة، استدعت وضعه في غرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بـ 6 أكتوبر، قبل أن يفارق الحياة قبل ساعات.

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