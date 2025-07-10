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ثقافة وفنون

هشام ماجد ناعيا سامح عبد العزيز: كان جدع ومحبوب من كل الناس

هشام ماجد وسامح عبد
هشام ماجد وسامح عبد العزيز

نعى الفنان هشام ماجد المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. 

هشام ماجد ينعي سامح عبد العزيز 

وكتب هشام ماجد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك": “البقاء لله في المخرج الصديق سامح عبد العزيز ….كان صديق جدع ومرح وكل الناس بتحبه  …ربنا يرحمه ويغفرله ويصبر أهله…الرجاء قراءة الفاتحة". 

وفاة المخرج سامح عبد العزيز

 توفي المخرج سامح عبد العزيز، صباح اليوم الخميس، بعد تعرضه قبل أيام قليلة، لوعكة صحية شديدة، استدعت وضعه في غرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بـ 6 أكتوبر، قبل أن يفارق الحياة قبل ساعات. 

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وفاة المخرج سامح عبد العزيز سامح عبد العزيز هشام ماجد المخرج سامح عبد العزيز

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