الخميس 10 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

ابنة سامي العدل تكشف موقف مؤثر للمخرج الراحل سامح عبد العزيز

سامح عبد العزيز وسامي
سامح عبد العزيز وسامي العدل، فيتو

وفاة سامح عبد العزيز، كشفت رشا سامي العدل، ابنة الفنان سامي العدل، عن موقف مؤثر للمخرج الراحل سامح عبد العزيز الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وفاة المخرج سامح عبد العزيز 

وقالت “رشا”: إن وفاة سامح عبد العزيز جاءت بالتزامن مع ذكري وفاة والدها 10 يوليو، مشيرة إلى أنه كان من أعز أصدقائها بعيدا عن الأسرة والفن.

وأكدت أنه لم يتركها في أزمة مرض والدها، برغم انشغاله وقتها بموسم رمضان، وأنه كان حريصا دوما على الاطمئنان على سامي العدل.

كما أكدت ابنة سامي العدل أن والدها كان يحب سامح عبد العزيز بشكل كبير، مشيرة إلى أنها لن تنساه.

وتوفي المخرج سامح عبد العزيز داخل أحد المستشفيات الكبرى بمنطقة أكتوبر، ومن المقرر تشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عصر اليوم والدفن بمقابر الأسرة في السويس.

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