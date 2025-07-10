يسرا تنعى المخرج سامح عبد العزيز وتعتذر عن عدم حضور الجنازة لهذا السبب

نعت النجمة يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام”، المخرج الراحل سامح عبد العزيز والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

يسرا تنعى سامح عبد العزيز وتعتذر عن عدم حضور الجنازة

ونشرت يسرا صورة تجمعها بالمخرج الراحل وعلقت عليها قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. خبر مفزع وحزين فقدنا اليوم المخرج والصديق سامح عبد العزيز.. ربنا يصبر كل حبايبك على فراقك ويرزقك الجنة ونعيمها.. بعتذر للأسرة الكريمة عن عدم حضور الجنازة لوجودي خارج مصر”.

وفاة المخرج سامح عبد العزيز

وتوفي المخرج سامح عبد العزيز، صباح اليوم الخميس، بعد تعرضه قبل أيام قليلة، لوعكة صحية شديدة، استدعت وضعه في غرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بـ 6 أكتوبر، قبل أن يفارق الحياة قبل ساعات.

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