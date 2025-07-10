المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة ترويج مخدر الحشيش في مصر الجديدة

قضت محكمة مستانف جنايات القاهرة برفض الاستئناف المقدم من عاطل على حكم سجنه المشدد 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه في حيازة وترويج مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وقضت بتأييد حكم أول درجة.

البداية عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة تفيد بقيام أ. م بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم شرطة مصر الجديدة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

على الفور انتقلت قوة أمنية إدارة مكافحة المخدرات إلى مكان البلاغ وشاهدوا المتهم يقوم بعملية بيع جوهر الحشيش المخدر لزبائنه فأمسكوا به في وضع التلبس.

وبتفتيش الكيس البلاستيكي حوزة المتهم عثر بداخله على عدد آخر لذات المخدر وبمواجهته أقر بحيازتها بقصد الاتجار.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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