الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة ترويج مخدر الحشيش في مصر الجديدة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة مستانف جنايات القاهرة برفض الاستئناف المقدم من عاطل على حكم سجنه المشدد 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه في حيازة وترويج مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وقضت بتأييد حكم أول درجة.

البداية عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة تفيد بقيام أ. م بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم شرطة مصر الجديدة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

على الفور انتقلت قوة أمنية إدارة مكافحة المخدرات إلى مكان البلاغ وشاهدوا المتهم يقوم بعملية بيع جوهر الحشيش المخدر لزبائنه فأمسكوا به في وضع التلبس.

وبتفتيش الكيس البلاستيكي حوزة المتهم عثر بداخله على عدد آخر لذات المخدر وبمواجهته أقر بحيازتها بقصد الاتجار.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة مستانف جنايات القاهرة قسم شرطة مصر الجديدة مصر الجديدة النيابة العامة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة تشكيل عصابي بتهمة حيازة 800 ألف قرص مخدر بمدينة نصر

اليوم، محاكمة تشكيل عصابي بتهمة حيازة 800 ألف قرص مخدر بمدينة نصر

المشدد 3 سنوات لعاطلين بتهمة تعاطي مخدر الحشيش في عين شمس

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

جنرال أمريكي سابق يفجر مفاجأة ويكشف موعد الانهيار الكامل في الولايات المتحدة

استمر 10 أيام فقط، طبيعة المرض الطارئ الذي أصاب المخرج الراحل سامح عبد العزيز

الأهلي يتخذ قرارا بشأن إمام عاشور (تفاصيل)

قبل الزيادة المقترحة، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الحالية

روبي أبرزهن، زيجات المخرج الراحل سامح عبد العزيز وقصة ارتباطه بفنانة شابة قبل وفاته

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025 في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة للشفاء من الأمراض

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالفرح والطمأنينة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 10 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية