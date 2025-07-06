الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، محاكمة تشكيل عصابي بتهمة حيازة 800 ألف قرص مخدر بمدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من 7 عاطلين لاتهامهم بجلب 800 ألف قرص مخدر تمهيدًا للاتجار بها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

كان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قد ألقى القبض على تشكيل عصابي يضم 7 عناصر جنائية خطرة أثناء محاولتهم جلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، تمهيدًا للاتجار بها.

إحالة تشكيل عصابي بتهمة حيازة 800 ألف قرص مخدر للجنايات

وعقب تقنين الإجراءات  وإعداد الأكمنة اللازمة، ألقت قوات الأمن القبض علي المتهمين وبحوزتهم 800 ألف قرص مخدر لعقار ترامادول، 5 سيارات ومبالغ مالية عملات "أجنبية محلية" من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة مدينة نصر قطاع مكافحة المخدرات القاهرة

مواد متعلقة

موعد محاكمة تشكيل عصابي بتهمة حيازة 800 ألف قرص مخدر بمدينة نصر

الأكثر قراءة

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الأندية

البطاقة الحمراء تبعد 3 لاعبين عن قمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

مفاجأة جديدة عن اللحظات الأخيرة في حياة أحمد عامر

أحمد حسن يفجر مفاجأة بعد انفراد فيتو بعقود الـ 5 ملايين جنيه

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

الجمبري بـ 400 جنيه، سعر السمك اليوم في سوق العبور

خبير روسي يحذر ترامب من "لعنة زيلينسكي"

الليمون بـ 20 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

خدمات

المزيد

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الموز يبدأ من 17 جنيهًا في سوق العبور

الجمبري بـ 400 جنيه، سعر السمك اليوم في سوق العبور

أضرار عدم تغيير زيت محرك السيارات

المزيد

انفوجراف

الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية