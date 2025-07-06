تأجيل محاكمة تشكيل عصابي بتهمة حيازة 800 ألف قرص مخدر بمدينة نصر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة تشكيل عصابي مكون من 7 عاطلين، لاتهامهم بجلب 800 ألف قرص مخدر تمهيدًا للاتجار بها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر إلي جلسة 16 يوليو الجاري.

كان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قد ألقى القبض على تشكيل عصابي يضم 7 عناصر جنائية خطرة أثناء محاولتهم جلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، ألقت قوات الأمن القبض علي المتهمين وبحوزتهم 800 ألف قرص مخدر لعقار ترامادول، 5 سيارات ومبالغ مالية عملات "أجنبية محلية" من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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