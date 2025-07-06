الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة تشكيل عصابي بتهمة حيازة 800 ألف قرص مخدر بمدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة تشكيل عصابي مكون من 7 عاطلين، لاتهامهم بجلب 800 ألف قرص مخدر تمهيدًا للاتجار بها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر إلي جلسة 16 يوليو الجاري.

كان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قد ألقى القبض على تشكيل عصابي يضم 7 عناصر جنائية خطرة أثناء محاولتهم جلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، ألقت قوات الأمن القبض علي المتهمين وبحوزتهم 800 ألف قرص مخدر لعقار ترامادول، 5 سيارات ومبالغ مالية عملات "أجنبية محلية" من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة مدينة نصر مدينة نصر قطاع مكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر ترامادول

مواد متعلقة

اليوم، محاكمة تشكيل عصابي بتهمة حيازة 800 ألف قرص مخدر بمدينة نصر

موعد محاكمة تشكيل عصابي بتهمة حيازة 800 ألف قرص مخدر بمدينة نصر

الأكثر قراءة

مسلسل فات الميعاد الحلقة 18، حبس مسعد احتياطيا.. ودينا تتأكد من خيانة عمر

شباب النواب تقر بند الـ8 سنوات وتحظر ترشح الأعضاء لمدة دورتين على ذات المنصب

هل يجوز الخروج من المنزل وأنا على جنابة؟، الإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

فريق سيدات غزل المحلة يخوض أول مران له استعدادا للموسم الجديد (صور)

كتائب القسام: استهدفنا مغتصبي نيريم والعين الثالثة بصواريخ "رجوم"

تصل لـ 44 فى أسوان، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين

خناقة متسولين، الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على فتاة بالطريق الدائري بالجيزة

قرار وزاري بتكليف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية بتسيير أعمال الأهلية (مستند)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الأحد 6-7-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة في السوق اليوم الاحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الخروج من المنزل وأنا على جنابة؟، الإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

ما حكم التبرع لشخص بنفقات العمرة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز للإنسان أن يوصي بكل ماله لشخص واحد؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية