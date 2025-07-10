هدوء اللجان، وكيل التعليم بالغربية يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، سير امتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية.

وأكد مدير تعليم الغربية انتظام وصول صناديق الأسئلة إلى جميع اللجان في مواعيدها المحددة، مشيرًا إلى أن اللجان شهدت هدوءًا والتزامًا منذ اللحظات الأولى لانطلاق الامتحانات، دون رصد أي معوقات أو شكاوى تؤثر على سير اليوم الامتحاني.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة "النظام الجديد" اليوم امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024 /2025، حيث يمتحن طلاب الشعبة العلمية (رياضة) في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (علوم) امتحان الأحياء، وطلاب الشعبة الأدبية يؤدون امتحان مادة الإحصاء.

وبالنسبة للنظام القديم، فقد أدى طلاب الشعبة العلمية (علوم) امتحان الأحياء، وطلاب الشعبة العلمية (رياضة) امتحان الاستاتيكا، بينما خضع طلاب الشعبة الأدبية لامتحان مادة الفلسفة والمنطق.

وفي السياق ذاته، أدى طلاب مدرسة النور للمكفوفين الامتحان في مادة الإحصاء، بينما امتحن طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) في مادتي الأحياء والجيولوجيا لشعبة العلوم، ومادة الرياضيات لشعبة الرياضة.

واختتم وكيل التعليم بـ الغربية متابعته بالتأكيد على أن أعمال الامتحانات تسير بسلاسة، وسط تعاون كامل من رؤساء اللجان والمراقبين، موجها الشكر للجميع على الجهود المبذولة لضمان خروج اليوم الامتحاني بأفضل صورة ممكنة.

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