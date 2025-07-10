خطة لضمان عدم تكرار الحادث، تفاصيل توصيات النواب بشأن حريق سنترال رمسيس

حددت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عددا من التوصيات بشأن أزمة حريق سنترال رمسيس.

توصيات برلمانية بعد حادث حريق سنترال رمسيس

وجاءت توصيات اللجنة الموجهة إلي الحكومة كالتالي:

تقديم خطة لضمان عدم تكرار الحوادث مثلما حدث في حريق سنترال رمسيس.

استعادة كافة الخدمات بعد حادث حريق سنترال رمسيس

التأكد من استعادة كافة الخدمات، مع توفير حلول بديلة.

مراجعة كافة خطط الطوارئ للتعامل مع الأزمات

مراجعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كافة خطط الطوارئ للتعامل مع مثل هذه الأزمات.

تعويض المتضررين من انقطاع الاتصالات وكافة الخدمات التي تأثرت بسبب حريق سنترال رمسيس.



موقف الحكومة من توصيات البرلمان بشأن حادث حريق سنترال رمسيس

وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد التزام الحكومة بتنفيذ كافة التوصيات التي أقرتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.

تعويضات مادية وأدبية للمتضررين من حادث حريق سنترال رمسيس

وأعلن الوزير، أنه سيكون هناك تعويضات مادية وأدبية للمتضريين من حريق سنترال رمسيس، قائلا: تعبيرا من الدولة عن مسؤوليتها تجاه هذا الحادث.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التحقيقات بشأن حادث حريق سنترال رمسيس جارية، وستكون نتيجتها معلنة.

تعويضات أهالي الشهداء والمصابين في حادث حريق سنترال رمسيس

وأكد وزير الاتصالات، أنه سيكون هناك تعويضات لأهالي الشهداء والمصابين.

موقف وزارة الاتصالات من ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة ستقوم بدورها تجاه شهداء حادث حريق سنترال رمسيس.

وقال الدكتور عمرو طلعت: "الشهداء في عنينا وعلى راسنا من فوق، وجميلهم في رقبتنا، لأن ما قاموا به من عمل بطولي يدعو للإجلال والتقدير".



الحكومة حريصة على أداء دورها التنفيذي

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الحكومة حريصة على أداء دورها التنفيذي في كل وقت، مؤكدا أهمية ما ذكره النواب من ملاحظات بشأن حادث حريق سنترال رمسيس.

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