الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خطة لضمان عدم تكرار الحادث، تفاصيل توصيات النواب بشأن حريق سنترال رمسيس

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

حددت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عددا من التوصيات بشأن أزمة حريق سنترال رمسيس.

 

توصيات برلمانية بعد حادث حريق سنترال رمسيس 

وجاءت توصيات اللجنة الموجهة إلي الحكومة كالتالي:

 تقديم خطة لضمان عدم تكرار الحوادث مثلما حدث في حريق سنترال رمسيس. 

استعادة كافة الخدمات بعد حادث حريق سنترال رمسيس 

 التأكد من استعادة كافة الخدمات، مع توفير حلول بديلة.

مراجعة كافة خطط الطوارئ للتعامل مع الأزمات

مراجعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كافة خطط الطوارئ للتعامل مع مثل هذه الأزمات.

 

 تعويض المتضررين من انقطاع الاتصالات وكافة الخدمات التي تأثرت بسبب حريق سنترال رمسيس. 
 

موقف الحكومة من توصيات البرلمان بشأن حادث حريق سنترال رمسيس 

وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد التزام الحكومة بتنفيذ كافة التوصيات التي أقرتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب. 

تعويضات مادية وأدبية للمتضررين من حادث حريق سنترال رمسيس 

وأعلن الوزير، أنه سيكون هناك تعويضات مادية وأدبية للمتضريين من حريق سنترال رمسيس، قائلا: تعبيرا من الدولة عن مسؤوليتها تجاه هذا الحادث.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التحقيقات بشأن حادث حريق سنترال رمسيس جارية، وستكون نتيجتها معلنة.

تعويضات أهالي الشهداء والمصابين في حادث حريق سنترال رمسيس 

وأكد وزير الاتصالات، أنه سيكون هناك تعويضات لأهالي الشهداء والمصابين.

موقف وزارة الاتصالات من ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس 

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة ستقوم بدورها تجاه شهداء حادث حريق سنترال رمسيس. 

 

وقال الدكتور عمرو طلعت: "الشهداء في عنينا وعلى راسنا من فوق، وجميلهم في رقبتنا، لأن ما قاموا به من عمل بطولي يدعو للإجلال والتقدير".

الحكومة حريصة على أداء دورها التنفيذي 

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الحكومة حريصة على أداء دورها التنفيذي في كل وقت، مؤكدا أهمية ما ذكره النواب من ملاحظات بشأن حادث حريق سنترال رمسيس. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتصالات وتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشئون النيابية والقانونية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظيم الاتصالات مجلس النواب

مواد متعلقة

في بيان رسمي، تامر حسني يعلن تأجيل ألبومه الجديد ويكشف علاقته بحريق سنترال رمسيس

النيابة تستكمل تحقيقاتها في واقعة حريق سنترال رمسيس وتتخذ 4 قرارات عاجلة

أهمها الإيجار القديم والعمل، قوانين أقرها النواب خلال دور الانعقاد الخامس

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

استمر 10 أيام فقط، طبيعية المرض الطارئ الذي أصاب المخرج الراحل سامح عبد العزيز

روبي أبرزهن، زيجات المخرج الراحل سامح عبد العزيز وقصة ارتباطه بفنانة شابة قبل وفاته

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالفرح والطمأنينة

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي مونديال الأندية والقنوات الناقلة

ابنة سامي العدل تكشف موقف مؤثر للمخرج الراحل سامح عبد العزيز

وفاة المطرب الشعبي محمد عواد بشكل مفاجئ

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 9-7-2025

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالفرح والطمأنينة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 10 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 10 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية