نتيجة تخبرنا أين نقف الآن، ألونسو يكشف سبب الهزيمة أمام باريس سان جيرمان

كأس العالم للأندية، أبدى تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، حزنه بعد خسارة فريقه أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ألونسو: “إن فريقه تلقى هدفين في الدقائق الأولى من أخطاء دفاعية، وضعته في موقف صعب منذ الدقيقة العاشرة تقريبًا، وكان من الصعب العودة أمام فريق بقوة باريس سان جيرمان”.

وتابع مدريد ريال مدريد: “باريس سان جيرمان هو فريق يتم إعداده وتجهيزه منذ أكثر من عامين، بينما في المقابل يبدأ ريال مدريد عصر جديد”.

وأوضح ألونسو: "ما حدث اليوم مفيد لفهم ما يجب تحسينه، نحن ما زلنا في البداية، فقط 3 أسابيع في أجواء المنافسات دون فترات تدريب كافية، هذه الخسارة تخبرنا أين نقف الآن، وتوضح لنا إلى أين يجب أن نصل، لدينا 4 أسابيع فقط قبل العودة، ويجب أن نستغلها جيدًا".

وختم مدرب ريال مدريد حديثه برسالة مؤثرة قال فيها: “الوقت الذي قضيته مع لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز كان قصيرًا، لكني حاولت أن أسهم في جعل آخر أيامهما مع الريال ممتعة قدر الإمكان”.

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