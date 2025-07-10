قبل 48 ساعة من انطلاقها، خطوات التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025 على موقع التنسيق

تنسيق الجامعات 2025.. تنطلق اختبارات القدرات 2025، يوم السبت المقبل 12 يوليو 2025، حيث يبدأ موقع التنسيق الالكتروني في تلقي طلبات التسجيل لادائها في الكليات التي تشترط اجتيازها كشرط أساسي للقبول.

وينتهي التسجيل لاداء اختبارات القدرات، يوم الخميس الموافق 24 يوليو الجاري، على أن ينتهي الطلاب من أداء الاختبارات قبل الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة.

وتستعرض بوابة فيتو خلال هذا التقرير، الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات، وخطوات التسجيل للاختبارات على موقع التنسيق الإلكتروني.

الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

هناك مجموعة من الكليات يعتبر اجتياز اختبارات القدرات شرط أساسي للالتحاق بها، وهي كالتالي:

1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان – دمياط – بنها- بني سويف – طنطا- دمنهور).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات علوم الرياضة.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات على موقع التنسيق الالكتروني

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــــا، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات.

يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص به.

تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية").

يجب على الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات مع العلم بأن قدرات كليات علوم الرياضة تستمر لثلاثة أيام متتالية.

طريقة سداد رسوم اختبارات القدرات

يتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الإئتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

لا يعتد بأي وسيلة أخرى للسداد ولا يتم الحصول علي موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني.

يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

طريقة إعلان نتيجة اختبارات القدرات

تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة،كما تلتزم أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الالكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ويتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

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