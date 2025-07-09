الأربعاء 09 يوليو 2025
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تنسيق الجامعات 2025، روابط استرشادية للطلاب قبل اختبارات القدرات بكلية التربية الفنية

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025، تنطلق اختبارات القدرات 2025، خلال أيام معدودة، في الكليات التي تشترط أداءها كشرط أساسي للقبول، وهي كليات الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، علوم الرياضة.

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات، موعد انطلاق اختبارات القدرات في 2025، يوم الأحد 12 يوليو الجاري، حيث يبدأ موقع التنسيق الإلكتروني استقبال بيانات الطلاب الراغبين في أداء الاختبارات، وحتى 24 يوليو.

ونستعرض خلال هذا التقرير، تفاصيل اختبارات القدرات بكلية التربية الفنية، والروابط الاسترشادية التي تساعد الطلاب قبل دخول الامتحان.

نظام اختبارات القدرات بكلية التربية الفنية

يتكون اختبار القدرات الخاص بكلية التربية الفنية من الآتي: 

  • الاختبار المهاري:

1- زمن الاختبار المهاري (150 دقيقة) ويبدأ الساعة 10 صباحًا، ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب.

2- ينقسم الاختبار المهاري إلى عدد (2) سؤال مهاري (الرسم + التصميم الابتكاري).

ويتكون الامتحان من سؤالين أساسيين كالآتي:

  • سؤال الرسم: (من 60 درجة)

يهدف إلى التعرف على قدرة الطالب ومهاراته الفنية في التعبير الفني عن المشاريع القومية الهامة والأحداث الجارية المحلية والعالمية، جمال الطبيعة المصرية والمواقع الأثرية والسياحية في مختلف ربوع مصر، المهن والحرف اليدوية والشعبية في مختلف محافظات مصر، التطور الذي تشهده مصر في الفترة الحالية في جميع المجالات (الصناعية – الزراعية – التكنولوجية – المعمارية – الاقتصادية – إلخ)، المناسبات والأعياد الوطنية، والتنسيق الحضاري للمدن والأحداث الرياضية ومحاربة الإرهاب ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع من خلال طرح حلول بنائية لتكوينات ومساحات افتراضية متنوعة بفكر الطالب في المحيط البيئي من خلال تكوينات وعناصر وتأثيرها المباشر على رؤية التكوين وذلك باستخدام أقلام.
الرصاص ذات الدرجات الظلال والنور (الفاتح والغامق) المختلفة مثل HB, 2B, 3B لما لها من أهمية في إظهار الظلال والنور مع مراعاة النسب بين أحجام العناصر المختارة، كذلك مراعاة الدقة في التنفيذ والأداء والتكوينات والنظافة العامة لورقة الرسم والذي يتم عليهم تقييم العمل الفني.

  • سؤال التصميم الابتكاري: (من ٤٠ درجة)

والذي تم وضعه لقياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والعناصر الفنية في المساحة المحددة للتصميم بحيث تحقق هدف التصميم وموضوعه سواء كان ملصق إعلاني، أو طابع بريد، أو غلاف كتالوج، أو غلاف كتاب، أو كارت إهداء أو..... الخ. والتصميم الابتكاري هو وضع فكرة بسيطة تعتمد على استخدام الرسوم المعبرة عن الفكرة واختيار العناصر الملائمة للتصميم مع استخدام الألوان المناسبة وتناسق الخطوط والمساحات والأشكال للتعبير عن الفكرة المناسبة لتحقيق قواعد التصميم من توافق واتزان بين العناصر المختارة للتصميم، مع مراعاة التوافق اللوني المناسب سواء باستخدام الأقلام الخشبية أو الفلومستر أو غيرها حسب الألوان المتاحة لديك، ويمكن التصفح عن طريق موقع جوجل بالبحث عن تصميمات أغلفة الكتب وتصميم الميداليات وLogo Design – Poster Design

الأدوات المطلوب إحضارها أثناء تأدية اختبارات قدرات تربية فنية

  • أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة.
  • أقلام الفلوماستر.
  • ألوان خشبية.
  • أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل).
  • ممحاة رصاص (أستيكة).
  • سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس ٥٠ × ٣٥ سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري).

شروط النجاح في اختبارات قدرات تربية فنية 2025

ويجب أن يحصل الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع اختبارات القدرات (الرسم + التصميم الابتكاري) ليعتبر الطالب ناجحًا ويحصل على تقدير "لائق".

روابط استرشادية تساعدك قبل أداء اختبارات القدرات بكلية التربية الفنية

ويمكن للطلاب الاطلاع على الروابط الإرشادية والنماذج الاسترشادية المتوفرة على موقع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي ومواقع الكليات قبل الاختبار.

المجالات الأساسية للمراجعة:

ويجب على الطلاب مراجعة مبادئ وأسس التصميم، أساسيات الرسم الصحيحة، أساسيات تعلم التشريح للرسامين، وأساسيات الرسم للمبتدئين.

مرفق بعض الروابط للاسترشاد والتي تساعد الطالب على تنمية قدراته البصرية والمهارية:

https://youtu.be/orzz8uKljcc

https://www.magltk.com/10-lessons-learn-drawing/

https://youtu.be/0xRZ0yfOONM

https://youtu.be/yIBgJgBvga8

https://youtu.be/W6DorjgCofY

https://youtu.be/ZkrsVoCGXD8

https://youtu.be/PbjeM-pKYIQ

https://youtu.be/BjmW9ksJ0dQ

https://youtu.be/ZksOLpfocSw

https://youtu.be/QaqXnP-yP3c

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