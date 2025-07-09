موقف طلاب امتحانات الدور الثاني من التقدم لأداء اختبارات القدرات العام الجاري

تنسيق الجامعات 2025، تنطلق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة والمقرر لها غدا الخميس.

وأعلن مكتب التنسيق إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 12 / 7 / 2025 حتى يوم الخميس الموافق 24 / 7 / 2025.

وتستعرض فيتو في التقرير التالي موقف طلاب امتحانات "الدور الثاني" التقدم لأداء اختبارات القدرات لهذا العام:

موقف طلاب امتحانات "الدور الثاني" التقدم لأداء اختبارات القدرات لهذا العام



يحق لجميع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية لعام 2025 التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني، علمًا بأن التقديم لن يُتاح مرة ثانية تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

محظورات على طلاب الثانوية العامة أثناء اختبار القدرات

ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

ممنوع نهائيًّا تصوير الاختبار، وسيعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حال قام بتصوير أي اختبارات أو قام بنشره بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:

كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها - بني سويف – طنطا - دمنهور).

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

كليات علوم الرياضة.

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات 2025

1. رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

2. (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات علوم الرياضة والتي تتطلب (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

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