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رياضة

بمشاركة ثلاثة منتخبات دورة دولية لمنتخب مواليد 2009 منتصف أغسطس

منتخب مصر مواليد
منتخب مصر مواليد 2009، فيتو

منتخب مواليد 2009، قال علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، أن مجلس إدارة الاتحاد استقر على تنظيم دورة ودية دولية في شهر أغسطس المقبل، ضمن خطة إعداد منتخب مصر مواليد 2009 للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا والمؤهلة بدورها لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بالعام 2027.

 

موعد انطلاق الدورة الودية لمنتخبات مواليد 2009 

أضاف علاء نبيل، أن الدورة الودية ستقام في القاهرة خلال الفترة من 15 إلى 25 أغسطس المقبل، وستجهز الفريق للمشاركة في دورة شمال إفريقيا الودية، المقرر إقامتها في الجزائر سبتمبر المقبل.

وتشهد الدورة الودية مشاركة ثلاث منتخبات هي: الأردن وأوزبكستان والعراق إلى جانب منتخب مصر مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف.

علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، فيتو
علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، فيتو

اختبار 36 محترفا

ويخضع 36 لاعبًا محترفًا لاختبارات حاليًّا في معسكر مفتوح بمشروع الهدف، حيث ضم الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف هذا العدد من اللاعبين المحترفين والمقيمين خارج مصر، للمعسكر المفتوح الذي بدأ الأحد ويستمر حتى غدًا الخميس، وذلك ضمن الاستعدادات لتصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، والمؤهلة بدورها لنهائيات كأس العالم للناشئين العام المقبل.

تم اختيار اللاعبين من عدد من الأندية الأوروبية والعربية والأمريكية، استثمارًا للمواهب المصرية في الخارج.

ويهدف الجهاز الفني من خلال المعسكر إلى تقييم المستوى الفني والبدني للعناصر المحترفة واختيار الأفضل منها مستقبلًا.

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