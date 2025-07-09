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رياضة

منتخب مواليد 2009 يواجه نظيره الروسي وديا على ملعبه أكتوبر المقبل

منتخب مواليد 2009،
منتخب مواليد 2009، فيتو

منتخب مواليد 2009، اتفق مسئولو اتحاد الكرة مع نظرائهم في الاتحاد الروسي لكرة القدم، على إقامة مباراتين وديتين، بين منتخب مصر للناشئين تحت 16 سنة بقيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف، ونظيره منتخب روسيا للناشئين.

موعد وديتي منتخب 2009 أمام روسيا

وكشف مصدر مطلع في اتحاد الكرة لفيتو، أن الاتحاد الروسي عرض استضافة منتخب مصر مواليد 2009 لإقامة معسكر في روسيا في شهر أكتوبر المقبل، يتخلله مباراتين أمام نظيره الروسي، وهو ما رحب به الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2009.

ويستعد منتخب مصر مواليد 2009، للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا، أواخر العام الجاري، والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة العام المقبل. 

تدريبات منتخب مصر مواليد 2009، فيتو
تدريبات منتخب مصر مواليد 2009، فيتو

إختبار 36 محترفا بمعسكر مشروع الهدف

يواصل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين تحت 16 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف، البحث عن أفضل العناصر لتمثيل مصر في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للناشئين المقرر إقامتها العام المقبل.

وضم الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف 36 لاعبًا، من اللاعبين المحترفين والمقيمين خارج مصر، للمعسكر المفتوح الذي بدأ الأحد ويستمر حتى الخميس المقبل بمركز المنتخبات الوطنية، وذلك ضمن الاستعدادات لتصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، والمؤهلة بدورها إلى نهائيات كأس العالم للناشئين العام المقبل.

تم اختيار اللاعبين من عدد من الأندية الأوروبية والعربية والأمريكية، استثمارًا للمواهب المصرية في الخارج.

ويهدف الجهاز الفني من خلال المعسكر إلى تقييم المستوى الفني والبدني للعناصر المحترفة واختيار الأفضل منها مستقبلًا.

 

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