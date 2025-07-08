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رياضة

منتخب الناشئين تحت 17 عاما يواصل تدريباته بحضور عزام وعلاء نبيل (صور)

معسكر منتخب الناشئين
معسكر منتخب الناشئين تحت ١٧ سنة، فيتو

منتخب الناشئين، حرص الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد على حضور مران المنتخب الوطني تحت 17 عامًا في إطار الاستعدادات لمنافسات كأس العالم التي تستضيفها قطر في النسخة المقبلة.

وخاض لاعبو منتخب الناشئين تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس، مرانًا قويًّا استمر نحو ساعتين شهد التركيز على بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

ويخوض منتخب مصر للناشئين تدريباته على فترتين صباحًا ومساء، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين.

انطلاق معسكر منتخب الناشئين

وانطلق معسكر منتخب الناشئين تحت 17 عامًا الأربعاء الماضي، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، من أجل الاستعداد لكأس العالم في قطر.

 

استعادة الفورمة البدنية للاعبين

وعلى الرغم من أن المعسكر الحالي لمنتخب الناشئين، يهدف في المقام الأول لاستعادة الفورمة البدنية للاعبين بعد العودة من راحة سلبية طويلة بين الموسمين، فإن المدير الفني أحمد الكاس يرغب في خوض مباراتين وديتين محليتين في الأسبوع الأخير من المعسكر من أجل الاطمئنان على المستوى الفني لبعض الوجوه الجديدة التي تم استدعاؤها للمعسكر الحالي. 

وتبدو الأزمة التي تواجه الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، في أن أغلب الأندية بدأت للتو فترة إعدادها للموسم الجديد، وغير جاهزة لخوض أي مباريات ودية قبل اكتمال اللياقة البدنية والفنية للاعبيها.

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منتخب الناشئين منتخب الناشئين تحت 17 سنة كأس العالم للناشئين بقطر أحمد الكأس مصطفي عزام

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