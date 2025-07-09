الجهاد الإسلامي: التوصل لاتفاق مع إسرائيل يمكن تحقيقه خلال 5 دقائق بشرط

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، إن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل ليس مستحيلًا، مؤكدًا أن الأمر "قد يتم في خمس دقائق" إذا توفرت الجدية لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لا نية لحماس في إدارة غزة بعد الحرب

أوضح الهندي أن حركة حماس لم تطالب بإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، لافتًا إلى أن الحديث في هذا الملف لا يزال سابقًا لأوانه، وأن الأولوية الآن هي وقف العدوان وتوفير المساعدات الإنسانية.

خرائط الانسحاب ومشكلة "جيتو موراج"

شدد القيادي في الجهاد الإسلامي على أن الفصائل الفلسطينية تنتظر من إسرائيل خرائط حقيقية توضح الانسحاب الكامل من القطاع، وخاصة إلغاء منطقة “جيتو موراج”، التي تعتبرها المقاومة الفلسطينية رمزًا لمحاولة التقسيم والعزل.

جهود الوسطاء مستمرة رغم التعنت الإسرائيلي

وأكد الهندي أن الوسطاء القطريين والمصريين يبذلون جهودًا كبيرة ومضنية في سبيل إنجاح التفاوض، لكنهم يصطدمون بـ"تعنت إسرائيلي واضح" يعرقل التقدم في ملفات حساسة، على رأسها الوجود العسكري وممر فيلادلفيا.

الأمم المتحدة والمساعدات الإنسانية

وشدد على ضرورة أن تتولى الأمم المتحدة مسؤولية توزيع المساعدات في قطاع غزة، لضمان الشفافية والحيادية، ولتجنب التلاعب في هذا الملف الإنساني البالغ الحساسية.

مرونة فلسطينية لتحقيق الاتفاق

واختتم الهندي تصريحه بالتأكيد على أن الوفد الفلسطيني أبدى مرونة عالية، وأن الفصائل الفلسطينية "لا تمانع في التوصل إلى اتفاق شامل"، إذا التزمت إسرائيل بشروط العدالة والإنسانية، وعلى رأسها وقف العدوان الكامل.

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