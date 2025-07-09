صحيفة عبرية: نتنياهو يدرس تمديد زيارته لـ واشنطن حتى نهاية الأسبوع

أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم”العبرية، اليوم الأربعاء، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس تمديد زيارته إلى واشنطن حتى نهاية الأسبوع.

وفي الوقت ذاته، وصل وفد قطري إلى واشنطن بالتزامن مع وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعقد محادثات مع مسئولين أمريكيين حول الجهود الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار.

ويجري الحديث عن إطار لاتفاق يشمل وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، وإطلاق سراح 10 أسرى أحياء على مرحلتين، وإعادة جثث 18 أسيرًا، بالإضافة إلى إطلاق أسرى فلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع.

ومن المقرر أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضامنًا لهذا الاتفاق.

وتشير المصادر الإسرائيلية إلى أن العقبة الرئيسية في مسار المفاوضات تتعلق بإصرار نتنياهو على الإبقاء على السيطرة الإسرائيلية على محور موراج جنوب مدينة رفح والذي يسميه "محور فيلادلفيا 2".

ويعتبر هذا الإصرار مخالفًا لتوصيات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وقد يكون سببًا في تعثر المفاوضات.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن هذه النقطة تهدد عمل صندوق المساعدات الأمريكي في غزة، الذي لا يمكنه العمل في مناطق تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، ما قد يضطر واشنطن إلى الاستعانة بمنظمات إغاثية دولية بديلة.

وتزامنًا مع ذلك، أعلنت إسرائيل نيتها إنشاء "مدينة إنسانية" في رفح، على أنقاض المدينة المدمرة، لتكون مجمعا مدنيا لسكان غزة، بعيدا عن سيطرة حركة حماس، وهي خطوة مرتبطة ببقاء الجيش الإسرائيلي في محور موراج.

ودعت عائلات المخطوفين الإسرائيليين، عبر منصة "تروث سوشيال"، الرئيس ترامب إلى "صنع التاريخ" بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى.

وقال روتيم كوبر، نجل أحد المختطفين، إن التزام إدارة ترامب "ملموس" أكثر من الموقف الإسرائيلي، مؤكدا أن إنهاء الحرب شرط لإتمام أي صفقة.

وسبق اللقاء المغلق عشاء مطول بين نتنياهو وترامب بحضور مسؤولين أمريكيين، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هاسيجاوا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، سئل ترامب عن خطته السابقة لنقل سكان غزة، فأحال السؤال إلى نتنياهو الذي أجاب بأن الرؤية تقوم على "حرية الاختيار"، وأنه لا ينبغي أن تكون غزة "سجنا".

ورغم التقدم في بعض النقاط، أكد مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، أن عدد القضايا العالقة تراجع إلى واحدة فقط، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الأسبوع، وسط استمرار الاجتماعات بين حماس والجانب الإسرائيلي في الدوحة.

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