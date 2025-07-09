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خارج الحدود

الأونروا: لا بديل عن وقف دائم لإطلاق النار في غزة ودخول المساعدات وحل الدولتين

الأونروا،فيتو
الأونروا،فيتو

قال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكننا أن نصمت أو نكون شركاء في تهجير قسري واسع النطاق بقطاع غزة.

وأضاف المفوض العام للأونروا: لا بديل عن وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق الرهائن ودخول المساعدات والالتزام بحل الدولتين.

وقبل وقت سابق قالت هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الهجمات الإسرائيلية مستمرة على أشخاص يحاولون الوصول إلى الطعام أمام مراكز المساعدات في غزة، مما يؤدي إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا، وبيّنت أن الخيام والمدارس التي تؤوي نازحين لا تزال عرضة للاستهداف في جميع أنحاء القطاع.

الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة على حافة الهاوية 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الضغط المتزايد من الإصابات الحرجة يزيد معها الحاجة لضمان استمرار عمل المولدات الكهربائية لتشغيل الأقسام الحيوية في مستشفيات قطاع غزة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن أزمة نقص الوقود في مستشفيات غزة لا تزال تراوح مكانها ضمن مؤشرات غير مسبوقة.

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