الأربعاء 09 يوليو 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: أمريكا وقطر ترفضان خرائط الانسحاب الإسرائيلية من غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت القناة 12 العبرية، نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن الولايات المتحدة الأمريكية وقطر أبلغتا الوزير الإسرائيلي رون ديرمر، أن خرائط الانسحاب التي قدمتها إسرائيل خلال المفاوضات غير مقبولة.

تحفظات أمريكية وقطرية على خرائط الانسحاب الإسرائيلي

وذكرت المصادر، أن الجانب الأمريكي ومعه الوسيط القطري، عبّرا عن تحفظهما الواضح على المقترح الإسرائيلي المتعلق بترتيبات الانسحاب من قطاع غزة، مؤكدين أنه لا يتماشى مع مبادئ الاتفاق الجاري التفاوض حوله، ولا يُسهم في بناء الثقة المطلوبة لتنفيذ مراحل الاتفاق.

يأتي هذا التطور في وقت دقيق تشهد فيه المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تقدمًا هشًا، حيث كانت الأطراف الدولية تضغط باتجاه التوصل إلى صيغة تُنهي القتال وتعيد الهدوء إلى القطاع، إلا أن موقف إسرائيل بشأن ترتيبات الانسحاب يهدد بتعطيل هذا المسار.

الوسطاء يطلبون تعديل المقترحات الإسرائيلية

رغم الرفض، أكدت القناة أن واشنطن والدوحة لا تزالان ملتزمتين بدورهما في الوساطة، وتسعيان إلى تعديل المقترحات الإسرائيلية بما يرضي الأطراف كافة، خصوصًا في ضوء التعقيدات الميدانية والضغوط الإنسانية المتصاعدة في غزة.

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