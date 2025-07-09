الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على قائد تروسيكل ربط كلبا بمركبته وسحله في شوارع المنوفية

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يستقل مركبة "تروسيكل" بربط كلب بالمركبة قيادته وسحله بالمنوفية.. وضبط مرتكب الواقعة.
  
  


تابعت وزارة الداخلية، تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص "يستقل مركبة تروسيكل" بربط كلب بالمركبة قيادته وسحله بالمنوفية.
 

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان

سقوط عنصرين شديدي الخطورة بحوزتهما كوكتيل مخدرات بقيمة 65 مليون جنيه

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بالمنوفية) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لإبعاد الكلب عن مسكنه، وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية ربط كلب بالمركبة فيديوالمنوفية سحل

مواد متعلقة

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان

سقوط عنصرين شديدي الخطورة بحوزتهما كوكتيل مخدرات بقيمة 65 مليون جنيه

يسير عكس الاتجاه، ضبط سائق سيارة ربع نقل صدم مركبة بطريق القطامية العين السخنة

ضبط 15 طن دقيق خلال حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

ضبط نصاب محترف في الجيزة زور أوراقا رسمية للنصب على راغبي السفر

مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في السلام.. والسبب لهو طفل

معركة التلامذة، ضبط 3 طلاب تشاجروا مع زميلهم وأصابوه بسلاح أبيض بالجيزة

ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم مخدرات بـ 34 مليون جنيه

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

إبراهيم سعيد باكيا بعد خروجه من السجن: "أدعي لأولادي ولا أدعي عليهم" (فيديو)

مدبولي يكشف عن إجراء جديد بعد حوادث الطريق الدائري الإقليمي

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن سنترال رمسيس بعد الحريق

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

حريق سنترال رمسيس، مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بعد قليل

اللاعب يرحب ولكن، أسباب تعطل صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

لاعب الأهلي يظهر في تدريبات النجم الساحلي رغم عدم إعلان الصفقة

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 4 جنيهات، ارتفاع أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

آخر تطورات سعر السكر اليوم الأربعاء 9-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكلاب السوداء في المنام وعلاقتها بتجاوز الأزمات

خروجها علامة خطيرة لقرب يوم القيامة، علي جمعة يكشف مكان ظهور الدابة

هل إخبار الشيخ المفتي بالمعصية يعد من الجهر بالمعاصي؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية