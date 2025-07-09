القبض على قائد تروسيكل ربط كلبا بمركبته وسحله في شوارع المنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يستقل مركبة "تروسيكل" بربط كلب بالمركبة قيادته وسحله بالمنوفية.. وضبط مرتكب الواقعة.







تابعت وزارة الداخلية، تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص "يستقل مركبة تروسيكل" بربط كلب بالمركبة قيادته وسحله بالمنوفية.



وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بالمنوفية) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لإبعاد الكلب عن مسكنه، وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

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