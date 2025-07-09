مدبولي: مصر لا تعتمد على سنترال واحد.. ونقل حركة الإنترنت بالكامل إلى "الروضة" بعد حريق رمسيس

حريق سنترال رمسيس، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر لا تعتمد على سنترال واحد فقط في تقديم خدمات الاتصالات.

وأشار إلى أنه تم نقل حركة الإنترنت الثابت بالكامل إلى "سنترال الروضة" باعتباره شبكة بديلة، وذلك عقب الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس، موضحًا أن هذا الإجراء السريع ساهم في استعادة الخدمة جزئيًا وتقليل الأثر على المواطنين.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لقوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء على الجهود المكثفة التي بذلوها في السيطرة على الحريق ومنع امتداده، مشيدًا بحسن تعامل الأجهزة المعنية مع الأزمة.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادثي الطريق الإقليمي وحريق سنترال رمسيس، داعيا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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