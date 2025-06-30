إجراءات جديدة لاعتماد شركات السياحة الراغبة في العمل بموسم العمرة

أعلنت غرفة شركات السياحة عن عدد من الخطوات التنظيمية لتوثيق عقود شركات السياحة الراغبة في العمل بموسم العمرة لموسم 1447 هـ.

شروط وزارة السياحة لتوثيق عقود العمل بموسم العمرة

وأوضحت الغرفة في خطابها المرسل لشركات السياحة أنه سيتم فتح باب اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين من خلال البوابة المصرية للعمرة اعتبارا من غدا الثلاثاء، حيث ستقوم الشركة المصرية بالدخول على البوابة المصرية للعمرة من خلال إسم المستخدم وكلمة المرور نفسه الخاصين بموقع الادارة المركزية بوزارة السياحة والآثار وملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة على البوابة.

إجراءات السياحة لتوثيق عقود الشركات السعودية

واوضحت الغرفة أنه على الشركات السعودية الراغبة في التعاقد مع شركات سياحية مصرية التواصل مع الغرفة عبر البريد الإلكتروني بطلب الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالبوابة مرفقًا به السجل التجاري ورخصة وزارة الحج والعمرة السعودية.

وأشارت الغرفة إلي أن شركة السياحة المصرية والوكالة السعودية سيقومان بإنهاء إجراءات تسجيل نفسها على البوابة المصرية للعمرة واستيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة على البوابة سجل تجاري حديث بتاريخ إصدار حد أقصى ثلاثة أشهر وشهادة الآياتا، حتى يتسني للغرفة الموافقة على الشركات واعتماد العقود.

تحذيرات وزارة السياحة للشركات لتسجيل شركات السياحة

وطالبت الغرفة شركات السياحة بأخذ الحيطة والحذر أثناء إضافة اسم الممثل القانوني للشركة في الصفحة الخاصة بشركة السياحة على البوابة بأنه سيكون نفس الشخص الذي له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة على عقد العمرة.

وتضمنت الاجراءات التي حددتها غرفة شركات السياحة لشركات السياحة الراغبة في العمل بموسم العمرة إبرام خطاب ضمان نهائي لصالح وزارة السياحة والآثار بقيمة 1.5 مليون جنيها بغرض تنظيم رحلات العمرة الموسم ١٤٤٧ هـ.

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