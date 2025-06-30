السياحة تحدد شروط ورسوم تسجيل الشركات للعمل بموسم العمرة الجديد

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن الإجراءات الواجبة من شركات السياحة الراغبة في العمل بموسم العمرة لموسم 1447 هـ.

شروط الوزارة لتسجيل شركات السياحة لموسم العمرة

وأكدت غرفة شركات السياحة أنها تلقت تعليمات من وزارة السياحة والآثار بخصوص القرار رقم 452 لسنة 2025 بشأن تحديد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحة خلال موسم العمرة الجديد.

وحددت وزارة السياحة والآثار على شركات السياحة الراغبة في العمل بـ موسم العمرة دفع مبلغ 5 آلاف جنيها كرسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة إلكترونيًا مع الوكلاء السعوديين على البوابة و1000 جنيه رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة، وأخيرا 1000 جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة.

رسوم تسجيل شركات السياحة لموسم العمرة

وأوضحت الغرفة في خطابها المرسل لشركات السياحة، أن تحصيل تلك الرسوم سيتم نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه حيث سيتم إيداع تلك المبالغ بحساب الغرفة.

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