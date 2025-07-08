ضربة قاصمة لشركات السياحة بموسم العمرة الجديد.. وزارة التضامن الاجتماعى تنافس بأسعار مخفضة جدًا

انتهى موسم الحج للعام الجارى والذى يعد هو الأبرز على مدار سنوات طويلة من حيث انتظام التشغيل فى رحلات السفر والعودة وتقديم الخدمات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، والأقل فى عدد المسافرين الذين تمكنوا من الدخول بتأشيرات الزيارة وغير المصرح لهم بأداء مناسك الحج، وذلك بفضل الإجراءات التى اتخذتها السلطات المصرية والسعودية لمنع دخول غير حاملى تأشيرات الحج.

وتترقب شركات السياحة إعلان وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة لرحلات العمرة للموسم الجديد، فى ظل استقرار الأوضاع المصرية، وذلك فى إطار خطة الحكومة للسماح للمواطنين الراغبين فى أداء مناسك العمرة من الخروج بالطرق الرسمية وعدم البحث عن طريق بديلة لأداء المناسك، خاصة بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعى عن عزمها تنظيم رحلات للعمرة لأول مرة، وذلك بجانب تنظيمها حج الجمعيات الأهلية من قِبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن تنظيم رحلات العمرة سيكون بأسعار مخفضة، وسيتم تنظيمها وفقا لضوابط موسم العمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث قررت الوزارة شراء شركة سياحية من بنك ناصر ستقوم بتنظيم رحلات العمرة للموسم القادم.

من جانبه قال أحمد البكرى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن دخول وزارة التضامن الاجتماعى فى تنظيم برامج العمرة سيؤدى إلى تضرر شركات السياحة صاحبة الحق الأصيل والقانونى فى تنظيم رحلات العمرة بنص القانون، مطالبا وزارة السياحة والاثار بضرورة وجود سقف عددى بضوابط العمرة للموسم المقبل.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ«فيتو»، أنه فى حال تطبيق سقف العدد المفتوح كما كان يحدث فى المواسم السابقة، فإن الجميعات الأهلية ستستحوذ على غالبية المسافرين للعمرة خاصة فى ظل انتشار فروع الجمعيات الأهلية بكافة المحافظات، مما سيمكنهم من تنظيم رحلات للعمرة بأسعار مخفضة جدا للمواطنين مقارنة بالأسعار الموجودة بشركات السياحة، كما ستكون الجمعيات الأهلية قادرة على شراء طاقة فندقية للمعتمرين بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة للمعتمرين التابعين لها مما سيمنحهم أسعارا منخفضة لأسعار الإقامة بالسعودية مقارنة بالأسعار التى تحصل عليها شركات السياحة.

وأشار إلى أن إعلان وزارة التضامن الاجتماعى عزمها تنظيم رحلات عمرة بالتقسيط عن طريق بنك ناصر الاجتماعى سيؤدى إلى مضاعفة الإقبال من المعتمرين على الجمعيات الأهلية لحجز برامج العمرة مما سيخصم من حصة شركات السياحة فى تنظيم رحلات العمرة خاصة أن الجمعيات الأهلية ستتصدر المشهد الأول فى الإقبال الجماهيرى لحجز برامج العمرة بسبب انخفاض الأسعار.

من جانبه أوضح ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، أن دخول وزارة التضامن الاجتماعى موسم تنظيم العمرة عبر شراء شركة سياحة لن يؤثر على سوق العمرة فى مصر، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تشارك فى موسم الحج من خلال تنظيم برامج حج الجمعيات الأهلية ولكنها لم تلغ دور شركات السياحة فى تنظيم قرعة الحج السياحى.

وأوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق لـ«فيتو»، أن دخول وزارة التضامن فى موسم العمرة سيؤدى الى زيادة التنافسية بموسم العمرة مما سيعود بالنفع على المواطن المصري.

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