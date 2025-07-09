الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إعادة الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بعد انقلاب تريلا محملة بالبنجر

انقلاب سيارة محملة
انقلاب سيارة محملة بالبنجر علي الطريق الزراعي،فيتو

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بعد رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالبنجر، أمام مول العابد دائرة مركز شرطة طوخ، اتجاه القادم من القاهرة لبنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة شخص في انهيار جزئي لحائط أحد المنازل الريفية في القليوبية

الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة القليوبية المتداولة على السوشيال ميديا: خلاف مالي بين تجار فاكهة

بعد انقلاب تريلا محملة بالبنجر،إعادة الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالبنجر، في الاتجاه القادم من القاهرة لبنها.

علي الفور انتقل رجال مباحث مركز شرطة طوخ، ورجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالبنجر، في الاتجاه القادم من القاهرة لبنها، أمام مول العابد، دائرة مركز شرطة طوخ.

وتم الدفع بمعدات مجلس مدينة طوخ، وتم رفع أثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وتم التحفظ علي سائق السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

انقلاب سيارة محملة بالبنجر علي الطريق الزراعي،فيتو
انقلاب سيارة محملة بالبنجر علي الطريق الزراعي،فيتو
انقلاب سيارة محملة بالبنجر علي الطريق الزراعي،فيتو
انقلاب سيارة محملة بالبنجر علي الطريق الزراعي،فيتو
انقلاب سيارة محملة بالبنجر علي الطريق الزراعي،فيتو
انقلاب سيارة محملة بالبنجر علي الطريق الزراعي،فيتو
انقلاب سيارة محملة بالبنجر علي الطريق الزراعي،فيتو
انقلاب سيارة محملة بالبنجر علي الطريق الزراعي،فيتو
انقلاب سيارة محملة بالبنجر علي الطريق الزراعي،فيتو
انقلاب سيارة محملة بالبنجر علي الطريق الزراعي،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لمرور القليوبية القاهرة الاسكندرية الزراعي الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي طريق الزراعي مديرية أمن القليوبية مركز شرطة طوخ

مواد متعلقة

إصابة شخص في انهيار جزئي لحائط أحد المنازل الريفية في القليوبية

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لحل مشكلات المواطنين

محافظ القليوبية يوجه بإنشاء خريطة تفاعلية شاملة لخدمة المواطنين والمستثمرين

حزب الغد، ندوة للتوعية الانتخابية لأمانة محافظة القليوبية، الأربعاء

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

إبراهيم سعيد باكيا بعد خروجه من السجن: "أدعي لأولادي ولا أدعي عليهم" (فيديو)

مدبولي يكشف عن إجراء جديد بعد حوادث الطريق الدائري الإقليمي

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن سنترال رمسيس بعد الحريق

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

حريق سنترال رمسيس، مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بعد قليل

اللاعب يرحب ولكن، أسباب تعطل صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

لاعب الأهلي يظهر في تدريبات النجم الساحلي رغم عدم إعلان الصفقة

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 4 جنيهات، ارتفاع أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

آخر تطورات سعر السكر اليوم الأربعاء 9-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكلاب السوداء في المنام وعلاقتها بتجاوز الأزمات

خروجها علامة خطيرة لقرب يوم القيامة، علي جمعة يكشف مكان ظهور الدابة

هل إخبار الشيخ المفتي بالمعصية يعد من الجهر بالمعاصي؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية