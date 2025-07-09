إعادة الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بعد انقلاب تريلا محملة بالبنجر

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بعد رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالبنجر، أمام مول العابد دائرة مركز شرطة طوخ، اتجاه القادم من القاهرة لبنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بعد انقلاب تريلا محملة بالبنجر،إعادة الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالبنجر، في الاتجاه القادم من القاهرة لبنها.

علي الفور انتقل رجال مباحث مركز شرطة طوخ، ورجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالبنجر، في الاتجاه القادم من القاهرة لبنها، أمام مول العابد، دائرة مركز شرطة طوخ.

وتم الدفع بمعدات مجلس مدينة طوخ، وتم رفع أثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وتم التحفظ علي سائق السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

انقلاب سيارة محملة بالبنجر علي الطريق الزراعي،فيتو

انقلاب سيارة محملة بالبنجر علي الطريق الزراعي،فيتو

انقلاب سيارة محملة بالبنجر علي الطريق الزراعي،فيتو

انقلاب سيارة محملة بالبنجر علي الطريق الزراعي،فيتو

انقلاب سيارة محملة بالبنجر علي الطريق الزراعي،فيتو

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