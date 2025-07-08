الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة القليوبية المتداولة على السوشيال ميديا: خلاف مالي بين تجار فاكهة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع جريمة قتل بالقليوبية، مؤكدة أن الواقعة تم التعامل معها قانونيًا فور حدوثها، ولا صحة لما يُشاع عن وفاة المجني عليه.

تلقى قسم شرطة قليوب بلاغا يوم 29 يونيو الجاري من أحد المواطنين، يعمل تاجر فاكهة ومقيم بدائرة القسم، يفيد بتعرضه للاعتداء من قبل شخصين، ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، وقد تم نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين المصاب واثنين من تجار الفاكهة (أحدهما يعمل إستورجي)، يقيمون بذات الدائرة، وذلك بسبب خلافات مالية. وتطورت المشادة إلى مشاجرة قام خلالها الطرفان بالتعدي على المجني عليه باستخدام آلة حادة.

وتم ضبط المتهمين في حينه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

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