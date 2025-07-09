الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طلب ترشح جديد لانتخابات الشيوخ مع نهاية اليوم قبل الأخير

الهيئة الوطنية للانتخابات،
الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتو

تقدم في الدقائق الأخيرة اليوم الأحد المرشح المستقل الحسيني عبدالعاطي عبدالسميع  بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025   ليصبح المرشح الثامن، بعد مرشح حزب النور الدكتور حمادة محمد سليمان، عضو الهيئة العليا للحزب، وأصبح  عدد المرشحين المتقدمين حتى الآن  8 مرشحين، بعدما  تقدم أحدهم اليوم الأربعاء بطلب لسحب أوراق ترشيحه، ومن المتوقع أن يشهد اليوم الأخير لفترة التقدم زيادة في أعداد المتقدمين، تمهيدًا لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين وبداية فترة الطعون.

 قائمة المرشحين حتى الآن

وأسفرت القائمة المبدئية للمرشحين على المقعد الفردي بمحافظة الفيوم خلال أيام من فتح باب التقدم بأوراق الترشح عن تقدم كل من: 

وليد أحمد عبد الرحمن أبو بكر هويدي،  مرشح حزب الشعب الجمهوري، وشهرته كابتن وليد هويدي.

2- حاتم علوي السيد إدريس المليجي، وشهرته حاتم المليجي، مرشح مستقبل وطن

3-عمرو محمد نبيل عبد الظاهر أبو السعود، وشهرته عمرو أبو السعود مرشح حزب مستقبل وطن (تحالف وطني)

4- عصام محمد حسين عبد الغني الرتمي، وشهرته اللواء عصام الرتمي،  مرشح حزب الجبهة الوطنية

5- صلاح السكري، وشهرته الإعلامي صلاح السكري، مرشح مستقل

6- دعاء عادل أحمد محمد،  مرشح مستقل

7- حمادة محمد سليمان، وشهرته حمادة سليمان، مرشح حزب النور

8- الحسيني عبد العاطي عبد السميع مرشح مستقل

مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة حول التحديات الزراعية

حزب النور بالفيوم يتقدم بأوراق مرشحه لانتخابات الشيوخ

وبذلك تضم القائمة أربعة مرشحين ضمن التحالف الوطني، في مقابل 3 مرشحين مستقلين خارج التحالف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم التحالف الوطني الجبهة الوطنية الهيئة العليا للحزب انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب الراحل جلال الهريدي

الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب الراحل جلال الهريدي غدا

من قلة الخبرة إلى إدمان الكحول، استجواب شرس من الديمقراطيين لوزير دفاع ترامب

بعد رحيل جلال الهريدي، حصيلة وفيات نواب الشيوخ

بعد وفاة جلال الهريدي، ما مصير مقعد النائب الراحل بمجلس الشيوخ؟

يمامة يصدر قرارا جديدا بشأن فعاليات حزب الوفد بالمحافظات (مستند)

وزير الشئون النيابية: مصر حرصت على إنفاذ استحقاقاتها الانتخابية رغم التحديات

ترامب يعين بام بوندي مرشحة جديدة لمنصب وزيرة العدل بعد انسحاب مات جيتز

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

إبراهيم سعيد باكيا بعد خروجه من السجن: "أدعي لأولادي ولا أدعي عليهم" (فيديو)

مدبولي يكشف عن إجراء جديد بعد حوادث الطريق الدائري الإقليمي

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن سنترال رمسيس بعد الحريق

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

حريق سنترال رمسيس، مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بعد قليل

اللاعب يرحب ولكن، أسباب تعطل صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

لاعب الأهلي يظهر في تدريبات النجم الساحلي رغم عدم إعلان الصفقة

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 4 جنيهات، ارتفاع أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

آخر تطورات سعر السكر اليوم الأربعاء 9-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكلاب السوداء في المنام وعلاقتها بتجاوز الأزمات

خروجها علامة خطيرة لقرب يوم القيامة، علي جمعة يكشف مكان ظهور الدابة

هل إخبار الشيخ المفتي بالمعصية يعد من الجهر بالمعاصي؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية