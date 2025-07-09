6 قرارات جديدة لمحكمة الجنايات بشأن إدراج 24 شخصا على قائمة الإرهاب

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 146 تابع (أ)، الصادر في 6 يولية 2025، 6 قرارات جديدة لمحكمة جنايات أول درجة القاهرة الدائرة الثانية جنائي بدر، بشأن 24 شخص على قائمة الإرهاب، ورفع إدراج شخص من قائمة الإرهاب.

-قرار محكمة جنايات أول درجة القاهرة، الدائرة الثانية جنائى بدر، بشأن طلب المستشار النائب العام المقيد برقم ٢ لسنة ٢٠٢٥ قـرارات رفـع إدراج إرهابيين فى شأن القضية رقم ٤٤٥٩ لسنة ٢٠١٥ جنايات حلوان، برفع اسم أحمد محمد عادل مصطفى الـسيد مـن قـوائم الكيانات الإرهابية.

- طلب الإدراج رقم ١ لسنة ٢٠٢٥ قرارات إدراج إرهابيين فى شـأن الجناية رقم ١٥٠٥٩ لسنة ٢٠١٣ أول طنطا والمقيدة برقم ١٠٩١ لسنة ٢٠١٥ كلى غرب طنطا، بإدراج 6 أشخاص على قائمة الإرهابيين، على أن يكون الإدراج بقائمة الإرهـابيين لمـدة خمـس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ما يترتب على ذلك من آثار.



-وطلب الإدراج رقم ٢ لسنة ٢٠٢٥ قرارات إدراج إرهابيين فى شأن الجنايـة رقم ٢٣٧ لسنة ٢٠١٤ جنايات عسكرية الإسكندرية، بإدراج 4 أشخاص على قائمة الإرهابيين، على أن يكون الإدراج بقائمة الإرهـابيين لمـدة خمـس سنوات تبدأ من تاريخ صدوره.

-وصيف الإدراج رقم ٣ لسنة ٢٠٢٥ قرارات إدراج إرهابيين فى شـأن الجنايـة رقم ٢٤١ لسنة ٢٠١٤ جنايات عسكرية الإسكندرية، بإدراج المتهم محمد وجيه محمد الخرادلى على قائمة الإرهابيين، على أن يكون الإدراج بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صـدور هـذا القـرار.

-وطلب الإدراج رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ قرارات إدراج إرهابيين فى شـأن الجنايـة رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ جنايات عسكرية الإسكندرية، بإدراج 3 متهمين على قائمة الإرهابيين، على أن يكون الإدراج بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صـدور هـذا القـرار.

-وطلب الإدراج رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ قرارات إدراج إرهابيين فى شـأن الجنايـة رقم ٥٦٤٥٨ لسنة ٢٠١٣ جنايات أول مدينة نصر، بإدراج 10 أشخاص، منهم حسين القزاز على قائمة الإرهابيين، على أن يكون الإدراج بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صـدور هـذا القـرار.

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