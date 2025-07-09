سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق اندلع في شاحنة نقل ثقيل (تريلا) على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي في مدينة بنها، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

السيطرة على حريق اندلع في تريلا على الطريق الزراعي بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بـالقليوبية بلاغًا باندلاع النيران في الشاحنة بشكل مفاجئ، ما تسبب في حالة من الذعر بين المارة.

وعلى الفور، تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، حيث نجحت القوات في السيطرة عليه بالكامل، ومنع امتداده إلى المنشآت المجاورة.

وتبين أن النيران اندلعت في بعض المخلفات المحملة أعلى المقطورة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد سبب الحريق.

حريق في تريلا على الطريق الزراعي، فيتو

حريق في تريلا على الطريق الزراعي، فيتو

حريق في تريلا على الطريق الزراعي، فيتو

حريق في تريلا على الطريق الزراعي، فيتو

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