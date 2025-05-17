السبت 17 مايو 2025
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حوادث

إعادة محاكمة فنان شهير في اتهامه بتهديد طليقته غدا

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدا الأحد، أولى جلسات إعادة محاكمة الفنان محمد غنيم بتهمة تهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الفنان محمد غنيم لتنفيذ قرار المحكمة  الصادر ضده بالسجن 3 سنوات غيابا في اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.

 

وكشف المستشار إسماعيل بركة – محامي الفنان محمد غنيم، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن سبب القبض على موكله كان تغيبه عن جلسة المعارضة على الحكم الغيابي، وهو ما أدى إلى تنفيذ الحكم تلقائيًا دون أن تُمنح له فرصة الدفاع عن نفسه.

وأكد المحامي ثقته في أن "إعادة المحاكمة ستمنح موكله الفرصة الكاملة لتقديم دفاعه، وإثبات ما لديه من مستندات تنفي عنه التهم المنسوبة".

 

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بتأييد حبس محمد غنيم 3 سنوات.

وكانت  النيابة فى القضية رقم 15486 لسنة 2022؛ جنايات قسم مصر القديمة؛ المقيدة برقم 2307 لسنة 2022، كلى جنوب القاهرة؛ اتهمت محمد محمد أبو المعاطي غنيم 63 سنة، طبيب بشرى وممثل مخلى سبيله؛ أنه فى غضون عام 2022، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة؛ هدد المجني عليها رانيا نبيل ذكى خليفة؛ كتابًا وشفها بواسطة زينب حسن؛ بارتكاب جريمة ضد النفس مهددا إياها بالقتل وإفشاء أمور مخدشة بالشرف وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالى على النحو المبين بالتحقيقات

ونسبت النيابة للمتهم محمد غنيم تهديد طليقته بإفشاء أمور خادشة للشرف وتهديدها بالقتل، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

 

كما أسندت له في القضية رقم 15486 لسنة 2022 أنه هدد المجني عليها "ر. ن" كتابة وشفها بارتكاب جريمة ضد النفس مهددًا إياها بالقتل وإفشاء أمور خادشة بالشرف وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالي.

 

وجهت له تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وسبها وقذفها.

 

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