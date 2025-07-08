الجريدة الرسمية تنشر لائحة مشروع استهلاك وتحسين الطرق بالجيزة

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 146 (تابع)، الصادر في 6 يولية 2025، قرار جديد لمحافظة الجيزة رقم 755 لسنة 2025، بشأن إصدار لائحة نظام العمل بالجهاز التنفيذي لمشروع استهلاك الطرق (خدمة تحسين الطرق المحلية بالمحافظة).

وجاء في نص المادة الأولى لقرار محافظ الجيزة " يتم العمل بأحكام لائحة الجهـاز التنفيـذى لمـشروع اسـتهلاك الطـرق الداخلية بالمحافظة" وأغراض مشروع خدمة تحسين الطرق المحلية بالمحافظة تتمثل في:

-المتابعة والتفتيش على سيارات النقل المحملة علـى الطـرق الرئيـسية بالمحافظـة، لتحصيل مقابل تحسين واستهلاك الطرق المحلية بمحافظة الجيزة لصالح الـصرف منهـا علـى أعمال الصيانة والتطوير ورفع كفاءتها، وتنمية مهارات العاملين بالمشروع من خلال عقد دورات تدريبية لهم فى مجالات العمل وإعداد كوادر جديد ة قادرة على تحمـل المـسئولية، وعلى اتباع الأساليب العلمية الحديثة في مجال العمل.

وتكون موارد المشروع من (قيمة بونات خدمة مرور سيارات النقل المحملة بجميع أنواعها على الطرق الداخلية للمحافظة وتتدرج حسب حمولة كل سيارة، وقيمه تحصيل المخالفات المقررة على السيارات التى تقوم بالهروب من نقـاط ومنافذ وتحصيل قيمة استهلاك الطرق، وعائد استثمار أمواله، وما قد يحصل عليه من قروض أو معونات من الجهات الحكومية أو تبرعات توافـق عليها السلطة المختصة (المحافظ).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.